Тестирование на коронавирус игроков высшего футбольного дивизиона началось в Японии

ТОКИО, 19 июня. /ТАСС/. Игроки высшего дивизиона чемпионата Японии по футболу (J1 League) начали проходить ПЦР-тестирование на коронавирус перед предстоящим возобновлением матчей. Об этом в пятницу сообщает телеканал NHK.

Согласно рекомендации руководства дивизиона, футболисты будут сдавать анализы каждые две недели до конца нынешнего сезона, который завершится в декабре. Помимо этого, регулярное тестирование будут проходить и работники клубов, контактирующиеся со спортсменами.

Возобновление матчей J1 League запланировано на 27 июня. Первое время игры будут проходить при пустых трибунах, чтобы не допустить заражения зрителей.

Общее число инфицированных на территории Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, по последним данным, превысило 18,5 тыс., умерли более 950 человек.