"Ростов" заявил, что не нарушал медицинский регламент, несмотря на коронавирус у игроков

ТАСС, 19 июня. Футбольный клуб "Ростов" соблюдал предписания Роспотребнадзора и не допускал нарушений медицинского регламента. Об этом говорится в заявлении пресс-службы клуба.

В среду стало известно, что шестеро футболистов основного состава ростовской команды были инфицированы коронавирусом, после чего 42 сотрудника клуба, включая тренеров и игроков, были отправлены на карантин. 19 июня клуб встретится в гостевом матче 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Сочи", тур станет первым после вызванной пандемией паузы. На данный момент "Ростов" дозаявляет игроков 2002-2003 года рождения для участия в матче.

"Наш клуб хотел и хочет доиграть текущий чемпионат. "Ростов" соблюдал медицинский регламент, мы следуем всем рекомендациям Роспотребнадзора и требованиям РФС и РПЛ. Мы убеждены, что клубом не было допущено никаких нарушений, но от ситуации, в которую попал "Ростов", не застрахован никто", - говорится в заявлении клуба.

Сезон в РПЛ был прерван из-за пандемии коронавируса после 22 туров из 30 запланированных. "Ростов" занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 38 очков. "Сочи" располагается на 12-й строчке, в его активе 24 очка.