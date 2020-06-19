Власти Нижегородской области согласовали проведение матча РПЛ между "Тамбовом" и "Зенитом"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Власти Нижегородской области согласовали проведение матча 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Тамбовом" и "Зенитом" на стадионе "Нижний Новгород" 1 июля. Об этом сообщил ТАСС губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что власти региона прорабатывают возможность провести матч РПЛ на стадионе "Нижний Новгород".

"По моей информации, нет никаких препятствий для проведения матча. Он состоится без зрителей, режим повышенной готовности, введенный в регионе, не предполагает возможности посещать массовые мероприятия. Но такое спортивное событие мы можем провести, с удовольствием ждем футболистов "Зенита" и "Тамбова", - сказал Никитин.

В настоящее время в Нижегородской области допускается функционирование спортивных сооружений и объектов спорта для организации тренировочного процесса профессиональных спортивных клубов, за исключением детско-юношеских спортивных команд, и спортсменов высокого класса без массового посещения.

Приостановленный из-за пандемии коронавируса сезон в Тинькофф - РПЛ возобновится 19 июня. На момент паузы команды провели по 22 матча из 30 запланированных. Перед рестартом чемпионата России "Тамбов" занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков, "Зенит" лидирует в турнирной таблице с 50 баллами.