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ММА

Тренер Нурмагомедова назвал опасную сторону Гэтжи

По мнению Хавьера Мендеса, у американца очень мощные удары ногами

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Удары ногами будут самым опасным оружием американца Джастина Гэтжи в поединке с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Об этом ТАСС заявил тренер россиянина Хавьер Мендес.

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"Подготовка Хабиба будет не слишком отличаться от его предыдущих поединков, но мы должны очень серьезно отнестись к лоукикам (удары ногами - прим. ТАСС) Гэтжи - это его самое опасное оружие, - сказал Мендес. - Они у него очень мощные, и если он будет успешно ими пользоваться, это повлияет на мобильность Хабиба и эффективность его борьбы. Мы должны уделить этому самое большое внимание".

"Вполне возможно, что Гэтжи сможет встать [из борьбы], я этого не исключаю. Но Хабиб сможет снова перевести и будет переводить его раз за разом. А сможет ли Джастин снова и снова вставать - это большой вопрос", - добавил специалист.

Ранее бразильский телеканал Globo сообщил, что бой между Нурмагомедовым и Гэтжи планируется провести 19 сентября.

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