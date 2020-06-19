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Бокс

USADA дважды за сутки проверило на допинг российского бойца Яна

Россиянин 11 июля проведет бой за титул чемпиона UFC против бразильца Жозе Альдо

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Американское антидопинговое агентство (USADA) дважды за сутки проверило российского бойца смешанного стиля Петра Яна. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Саят Абдрахманов.

Ян 11 июля на так называемом "Бойцовском острове" (остров Яс в Аду-Даби, ОАЭ) проведет бой за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против бразильца Жозе Альдо.

"Проверяют чаще, потому что [предстоит] чемпионский бой", - уточнил собеседник агентства.

В послужном списке 27-летнего Яна 14 побед (7 досрочно), 1 поражение, в активе 33-летнего Альдо - 28 побед (18 досрочно), 6 поражений.

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