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Футбол в России

Тесты футболистов и персонала "Рубина" на коронавирус дали отрицательный результат

Ранее коронавирус был обнаружен у нескольких игроков команды

ТАСС, 19 июня. Все тесты сотрудников и футболистов казанского "Рубина" на коронавирусную инфекцию дали отрицательный результат. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Команда проходила тесты перед вылетом в Екатеринбург, где в субботу сыграет с местным "Уралом" в матче 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

Ранее коронавирус был обнаружен у игроков команды Константина Плиева, Николая Пояркова, Дарко Йевтича, Сильвие Бегича, Ивана Коновалова и Солтмурада Бакаева.

В турнирной таблице после 22 туров "Рубин" располагается на 14-м месте, набрав 23 очка. Отрыв от зоны вылета составляет одно очко.

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