Матчем "Крылья Советов" - "Ахмат" в Самаре возобновился чемпионат России по футболу

САМАРА, 19 июня. /ТАСС/. Сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) возобновился после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матч 23-го тура в Самаре между местными "Крыльями Советов" и грозненским "Ахматом" начался в 18:00 мск на "Самара-Арене".

Как будут организованы матчи чемпионата России по футболу.

Как будут организованы матчи чемпионата России по футболу. Главное

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Тур посвящен медицинским работникам. Встреча началась с символического первого удара по мячу в исполнении Армена Беняна, главного врача Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина.

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