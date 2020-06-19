Матчем "Крылья Советов" - "Ахмат" в Самаре возобновился чемпионат России по футболу

САМАРА, 19 июня. /ТАСС/. Сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) возобновился после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матч 23-го тура в Самаре между местными "Крыльями Советов" и грозненским "Ахматом" начался в 18:00 мск на "Самара-Арене".
Тур посвящен медицинским работникам. Встреча началась с символического первого удара по мячу в исполнении Армена Беняна, главного врача Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина.
Позднее в пятницу пройдет встреча между "Сочи" и "Ростовом" (20:00 мск).
Сезон-2019/20 был приостановлен 17 марта после 22-го тура из 30. Решение о возобновлении было принято 15 мая.
Из пятерки ведущих национальных чемпионатов Европы первой возобновилась немецкая лига - 16 мая. 11 июня - испанская, 17 июня - английская, 20 июня возобновится чемпионат Италии.
Матчи чемпионата России будут проходить со зрителями в отличие от игр вышеупомянутых лиг. Заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости. Все встречи будут проходить с соблюдением необходимых мер безопасности, команды имеют право на пять замен.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|22
|15
|5
|2
|44-10
|50
|2
|Локомотив
|22
|12
|5
|5
|32-25
|41
|3
|Краснодар
|22
|11
|8
|3
|36-22
|41
|4
|Ростов
|22
|11
|5
|6
|39-34
|38
|5
|ЦСКА
|22
|10
|6
|6
|29-22
|36
|6
|Динамо
|22
|8
|6
|8
|20-25
|30
|7
|Арсенал
|22
|8
|4
|10
|25-27
|28
|8
|Спартак
|22
|8
|4
|10
|24-23
|28
|9
|Уфа
|22
|6
|9
|7
|16-19
|27
|10
|Урал
|22
|6
|7
|9
|26-41
|25
|11
|Тамбов
|22
|7
|4
|11
|26-27
|25
|12
|Сочи
|22
|6
|6
|10
|26-28
|24
|13
|Оренбург
|22
|6
|5
|11
|26-36
|23
|14
|Рубин
|22
|5
|8
|9
|12-22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|6
|4
|12
|22-29
|22
|16
|Ахмат
|22
|4
|8
|10
|16-29
|20