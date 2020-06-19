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Футбол в России

Матчем "Крылья Советов" - "Ахмат" в Самаре возобновился чемпионат России по футболу

Встреча началась с символического удара по мячу в исполнении Армена Беняна, главного врача Самарской областной клинической больницы
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Описание
© Анна Шаймарданова/ФК "Крылья Советов"/ТАСС
© Анна Шаймарданова/ФК "Крылья Советов"/ТАСС
© Анна Шаймарданова/ФК "Крылья Советов"/ТАСС
© Анна Шаймарданова/ФК "Крылья Советов"/ТАСС
© Анна Шаймарданова/ФК "Крылья Советов"/ТАСС
Капитан "Крыльев Советов" Тарас Бурлак
© Анна Шаймарданова/ФК "Крылья Советов"/ТАСС

САМАРА, 19 июня. /ТАСС/. Сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) возобновился после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матч 23-го тура в Самаре между местными "Крыльями Советов" и грозненским "Ахматом" начался в 18:00 мск на "Самара-Арене".

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Тур посвящен медицинским работникам. Встреча началась с символического первого удара по мячу в исполнении Армена Беняна, главного врача Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина.

Позднее в пятницу пройдет встреча между "Сочи" и "Ростовом" (20:00 мск).

Сезон-2019/20 был приостановлен 17 марта после 22-го тура из 30. Решение о возобновлении было принято 15 мая.

Из пятерки ведущих национальных чемпионатов Европы первой возобновилась немецкая лига - 16 мая. 11 июня - испанская, 17 июня - английская, 20 июня возобновится чемпионат Италии.

Матчи чемпионата России будут проходить со зрителями в отличие от игр вышеупомянутых лиг. Заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости. Все встречи будут проходить с соблюдением необходимых мер безопасности, команды имеют право на пять замен.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит22155244-1050
2Локомотив22125532-2541
3Краснодар22118336-2241
4Ростов22115639-3438
5ЦСКА22106629-2236
6Динамо2286820-2530
7Арсенал22841025-2728
8Спартак22841024-2328
9Уфа2269716-1927
10Урал2267926-4125
11Тамбов22741126-2725
12Сочи22661026-2824
13Оренбург22651126-3623
14Рубин2258912-2223
15Крылья Советов22641222-2922
16Ахмат22481016-2920

 

Теги
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