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Летние олимпийские виды спорта

Сборы российских легкоатлетов в Кисловодске и Новогорске начнутся 1 июля

Новогорск примет 30 спортсменов и специалистов, Кисловодск - 40

ТАСС, 19 июня. Тренировочные сборы российских легкоатлетов в Кисловодске и Новогорске стартуют с 1 июля. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

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"Новогорск примет 30 спортсменов и специалистов, если говорить о спортсменах - это метатели, группа прыжков, многоборцы и спринт, в Кисловодске - 40 спортсменов и специалистов, преимущественно, это группа выносливости и ходьба", - рассказал главный тренер национальной команды Юрий Борзаковский. - Сборы продлятся до 31 июля, все пройдут необходимое тестирование".

Борзаковский отметил, что тренировочные мероприятия будут проведены с соблюдением всех норм и правил, предписанных Роспотребнадзором. "Во многих регионах возможность тренироваться на стадионах у легкоатлетов уже есть, но в то же время еще не все региональные базы доступны, поэтому для нас это отличная возможность планомерно продолжить подготовку к сезону, который должен стартовать в августе", - добавил он.

До 1 июля ВФЛА должна оплатить штраф в размере $5 млн, наложенный за фальсификацию документов по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко. Если этого не произойдет, российские легкоатлеты не смогут выступать на международных соревнованиях.

"Предвидя вопросы о сезоне и международном и российском календарях, скажу, что российский календарь будет опубликован в самое ближайшее время. В данный момент календарная комиссия ВФЛА в тесном взаимодействии со сборной заканчивает работу над ним. Вопрос выступления наших спортсменов на международной арене сейчас, как вы знаете, открыт, ВФЛА взаимодействует с World Athletics по этому поводу", - добавил Борзаковский.

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Борзаковский, Юрий МихайловичЛетние олимпийские виды спорта
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