Россиянин Волков станет претендентом на титул чемпиона UFC, если победит Блэйдса

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Россиянин Александр Волков станет официальным претендентом на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелой весовой категории в случае победы над американцем Кертисом Блэйдсом. Об этом ТАСС сообщил менеджер россиянина Иван Банников.

"Он точно станет претендентом в случае победы. Но подерется за титул после Фрэнсиса Нганну, поскольку есть очередь", - сказал Банников.

Бой Волков - Блэйдс пройдет на турнире UFC в Лас-Вегасе в ночь на воскресенье. Обладателем чемпионского титула организации в тяжелом весе является американец Стипе Миочич.