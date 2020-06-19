Регбисты "Стрелы" победили ЦСКА в первом матче чемпионата России

ТАСС, 19 июня. Казанская "Стрела" обыграла ЦСКА со счетом 50:8 в матче первого тура Лига ставок - чемпионата России по регби. Встреча прошла в Казани.

"Стрела" провела за матч семь попыток и получила бонусное очко в турнирной таблице.

Чемпионат России должен был стартовать в конце апреля, однако начало первенства было отложено из-за пандемии коронавируса. Турнир проводится с соблюдением мер безопасности, на матчах могут присутствовать не более 10% болельщиков от общей вместимости арены, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции.

Регулярный чемпионат продлится до 28 августа. В турнире участвуют 10 клубов, каждая команда проведет по девять матчей, борьбу за медали в плей-офф продолжат шесть команд, две лучшие получат прямые путевки в полуфинал.

Полуфиналы и финал чемпионата России пройдут в формате серии до двух побед и состоятся в апреле и мае 2021 года.