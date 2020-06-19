СКА обменял шесть хоккеистов в "Сочи" на Алтыбармакяна

ТАСС, 19 июня. Петербургский СКА в результате обмена с "Сочи" получил права на нападающего Андрея Алтыбармакяна и денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба СКА.

"Сочи" в результате обмена получил Игоря Руденкова, Павла Кукштеля, Кирилла Петькова, Даниила Огирчука, Даниила Мироманова и Георгия Солянникова.

Алтыбармакян в минувшем, досрочно завершенном сезоне принял участие в 49 матчах регулярного чемпионата и набрал 17 (6 голов + 11 передач) очков.

Форварду 21 год, он является воспитанником системы СКА, за основную команду выступал в 2017-2018 годах. На драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2017 года был выбран в третьем раунде "Чикаго" под общим 70-м номером.