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Футбол в России

Айдамиров: победа над "Крыльями Советов" была нужна "Ахмату" в плане психологии

Генеральный директор грозненского клуба отметил, что команда хорошо провела матч

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Победа в матче 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) над "Крыльями Советов" нужна была "Ахмату" в психологическом плане. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров.

"Ахмат" обыграл в гостях "Крылья Советов" со счетом 4:2 в первом матче чемпионата России после его возобновления. Турнир был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. Матч проходил в присутствии 4231 зрителя.

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"Мы очень довольны победой - она была нужна нам в психологическом плане. Хорошо провели матч. Что касается организации игры, то эмоции от победы перекрывают все остальное", - сказал Айдамиров.

"Ахмат" поднялся с последнего, 16-го места турнирной таблицы на 13-е, набрав в 23 турах 23 очка. В следующем туре 26 июня "Ахмат" примет "Сочи".

Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности.

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