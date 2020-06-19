Айдамиров: победа над "Крыльями Советов" была нужна "Ахмату" в плане психологии

"Ахмат" обыграл в гостях "Крылья Советов" со счетом 4:2 в первом матче чемпионата России после его возобновления. Турнир был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. Матч проходил в присутствии 4231 зрителя.

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Победа в матче 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) над "Крыльями Советов" нужна была "Ахмату" в психологическом плане. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров.

"Мы очень довольны победой - она была нужна нам в психологическом плане. Хорошо провели матч. Что касается организации игры, то эмоции от победы перекрывают все остальное", - сказал Айдамиров.

"Ахмат" поднялся с последнего, 16-го места турнирной таблицы на 13-е, набрав в 23 турах 23 очка. В следующем туре 26 июня "Ахмат" примет "Сочи".

Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности.