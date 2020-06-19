Тренер Дышеков отстранен от футбола до приговора суда по делу о договорном матче

ТАСС, 19 июня. Бывший главный тренер новороссийского "Черноморца" Хазрет Дышеков, который обвиняется в участии в договорном матче, отстранен до решения суда от любой футбольной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

В августе прошлого года полиция возбудило уголовное дело по факту оказания противоправного влияния на результат матча Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) зоны "Юг" "Чайка" (Ростовская область) - "Черноморец". Встреча прошла 13 мая 2019 года. Одним из участников дела стал Дышеков.

Как было установлено на заседании КДК РФС 7 июня 2019 года, перед матчем "Чайки" и "Черноморца" гендиректор клуба ПФЛ "Урожай" Дмитрий Градиленко дал 500 тыс. рублей игрокам и главному тренеру "Черноморца" Дышекову. Деньги должны были быть разделены между всеми участниками команды в качестве мотивирующего вознаграждения за победу в игре. Градиленко в разговоре с ТАСС обвинения отверг.

Первый тайм матча "Чайка" - "Черноморец" завершился со счетом 1:1, но в перерыве игроки "Черноморца" Анатолий Пуляев, Станислав Резников и Иван Юдин получили от 1 до 2 млн рублей от неустановленных лиц, чтобы повлиять на игру команды и потерпеть поражение в матче. Во второй половине встречи "Черноморец" стал проигрывать "Чайке", таким образом, были нарушены условия внегласной договоренности Градиленко и Дышекова. Действия Пуляева, Резникова и Юдина вызвали недовольство среди их партнеров, что также вызвало стычки внутри команды во время игры и в подтрибунном помещении. "Чайка" выиграла встречу со счетом 3:1, что в концовке чемпионата позволило клубу обойти "Урожай" в турнирной таблице на три очка, занять первое место по итогам чемпионата и завоевать право на участие в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

После матча президент РФС Александр Дюков обратился к МВД с просьбой провести расследование по поводу возможного неспортивного характера матча. Были проведены психо-физиологические исследования с использованием полиграфа, от которого отказались Пуляев, Резников и Юдин. В заключении экспертиз было указано, что действия игроков имели неспортивный характер и вызывают сомнения в честной борьбе. По итогам заседания КДК Градиленко и Дышекову запретили заниматься футбольной деятельностью на один год, а Пуляев, Резников и Юдин были отстранены от футбола на три года.