"Сочи" первым в истории РПЛ провел пять замен в матче

СОЧИ, 19 июня. /ТАСС/. "Сочи" первым в истории Российской премьер-лиги (РПЛ) воспользовался пятью заменами, это произошло в домашнем матче 23-го тура против "Ростова". Встреча стала второй в чемпионате России после вызванной пандемией коронавируса паузы.

Проведение пяти замен стало возможно после внесения изменений в регламент РПЛ из-за пандемии. До окончания чемпионата клубы смогут проводить пять замен в течение одного матча, в соответствии с решением Международного совета футбольных ассоциаций. Перестановки можно проводить в течение трех отрезков, а также в перерыве.

На данный момент счет в матче 7:1 в пользу "Сочи". Идет 71-я минута.

Сезон-2019/20 был приостановлен 17 марта после 22-го тура из 30. Решение о возобновлении было принято 15 мая. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности.