Божович: быстрые голы "Ахмата" могли психологически повлиять на игроков "Крыльев Советов"

ТАСС, 19 июня. Два быстрых гола футболистов грозненского "Ахмата" могли психологически подействовать на игроков "Крыльев Советов". Такое мнение высказал главный тренер самарского клуба Миодраг Божович, чей комментарий приводит пресс-служба "Крыльев".

Самарский клуб проиграл "Ахмату" со счетом 2:4 в первом матче Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) после возобновления турнира. Все голы гости забили во втором тайме.

"В первом тайме мы забили и играли так, как хотели, и могли забить еще. В самом начале второго тайма, не знаю почему, пропустили первый, второй гол. Думаю, психологически команда была "убита" после них", - сказал Божович.

"Мы не сели в глухую оборону, хотели использовать скорость [Антона] Зиньковского и [Максима] Глушенкова, поэтому ждали моментов, но не дождались их", - добавил тренер.

"Крылья Советов" замыкают таблицу, в активе самарцев 22 очка в 23 матчах. В следующем туре "Крылья Советов" 26 июня сыграют в Санкт-Петербурге с лидером чемпионата "Зенитом".