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Футбол в России

Божович: быстрые голы "Ахмата" могли психологически повлиять на игроков "Крыльев Советов"

Самарский клуб уступил в матче чемпионата России со счетом 2:4
Главный тренер ФК "Крылья Советов" Миодраг Божович Анна Шаймарданова/ФК "Крылья Советов"/ТАСС
Описание
Главный тренер ФК "Крылья Советов" Миодраг Божович
© Анна Шаймарданова/ФК "Крылья Советов"/ТАСС

ТАСС, 19 июня. Два быстрых гола футболистов грозненского "Ахмата" могли психологически подействовать на игроков "Крыльев Советов". Такое мнение высказал главный тренер самарского клуба Миодраг Божович, чей комментарий приводит пресс-служба "Крыльев".

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Самарский клуб проиграл "Ахмату" со счетом 2:4 в первом матче Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) после возобновления турнира. Все голы гости забили во втором тайме.

"В первом тайме мы забили и играли так, как хотели, и могли забить еще. В самом начале второго тайма, не знаю почему, пропустили первый, второй гол. Думаю, психологически команда была "убита" после них", - сказал Божович.

"Мы не сели в глухую оборону, хотели использовать скорость [Антона] Зиньковского и [Максима] Глушенкова, поэтому ждали моментов, но не дождались их", - добавил тренер.

"Крылья Советов" замыкают таблицу, в активе самарцев 22 очка в 23 матчах. В следующем туре "Крылья Советов" 26 июня сыграют в Санкт-Петербурге с лидером чемпионата "Зенитом".

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