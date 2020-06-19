{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Англии

"Саутгемптон" разгромил "Норвич" в матче чемпионата Англии по футболу

Встреча завершилась со счетом 3:0

ТАСС, 19 июня. "Саутгемптон" на выезде со счетом 3:0 обыграл "Норвич" в матче 30-го тура чемпионата Англии по футболу.

Забитыми мячами отметились Дэнни Ингз (49-я минута), Стюарт Армстронг (54) и Натан Редмонд (79). Ингз стал первым игроком "Саутгемптона" с сезона-2002/03, который забил более 15 голов в одном сезоне АПЛ, на данный момент на его счету 16 голов.

В турнирной таблице "Саутгемптон" поднялся на 13-е место, набрав 37 очков, "Норвич" идет на последней, 20-й строчке, имея в активе 21 очко. В следующем туре "Саутгемптон" примет лондонский "Арсенал" 25 июня, "Норвич" днем ранее на своем поле сыграет с ливерпульским "Эвертоном".

Чемпионат Англии возобновился третьим из пяти ведущих европейских первенств. Первым 16 мая продолжился чемпионат Германии, с 11 июня проводятся матчи первенства Испании, чемпионат Италии вновь будет проходить с 20 июня, при этом уже возобновились игры Кубка Италии, французское первенство было досрочно завершено. Все матчи чемпионата Англии проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей. Командам разрешено делать по пять замен.

Чемпионат Англии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Ливерпуль29271166-2182
2Манчестер Сити29193771-3160
3Лестер29165858-2853
4Челси29146951-3948
5Манчестер Юнайтед29129844-3045
6Шеффилд Юнайтед291111730-2544
7Вулверхэмптон291013641-3443
8Тоттенхэм291181047-4041
9Арсенал29913740-3940
10Бёрнли291161234-4039
11Кристал Пэлас291091026-3239
12Эвертон291071237-4637
13Саутгемптон301141538-5237
14Ньюкасл29981225-4135
15Брайтон296111232-4029
16Вест Хэм29761635-5027
17Уотфорд29691427-4427
18Борнмут29761629-4727
19Астон Вилла29751734-5626
20Норвич30561925-5521

 

Футбол в России
Мутко считает, что матч "Ростова" следовало перенести
Радоваться таким победам смешно, отметил бывший глава РФС
Читать полностью