"Саутгемптон" разгромил "Норвич" в матче чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 19 июня. "Саутгемптон" на выезде со счетом 3:0 обыграл "Норвич" в матче 30-го тура чемпионата Англии по футболу.
Забитыми мячами отметились Дэнни Ингз (49-я минута), Стюарт Армстронг (54) и Натан Редмонд (79). Ингз стал первым игроком "Саутгемптона" с сезона-2002/03, который забил более 15 голов в одном сезоне АПЛ, на данный момент на его счету 16 голов.
В турнирной таблице "Саутгемптон" поднялся на 13-е место, набрав 37 очков, "Норвич" идет на последней, 20-й строчке, имея в активе 21 очко. В следующем туре "Саутгемптон" примет лондонский "Арсенал" 25 июня, "Норвич" днем ранее на своем поле сыграет с ливерпульским "Эвертоном".
Чемпионат Англии возобновился третьим из пяти ведущих европейских первенств. Первым 16 мая продолжился чемпионат Германии, с 11 июня проводятся матчи первенства Испании, чемпионат Италии вновь будет проходить с 20 июня, при этом уже возобновились игры Кубка Италии, французское первенство было досрочно завершено. Все матчи чемпионата Англии проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей. Командам разрешено делать по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Ливерпуль
|29
|27
|1
|1
|66-21
|82
|2
|Манчестер Сити
|29
|19
|3
|7
|71-31
|60
|3
|Лестер
|29
|16
|5
|8
|58-28
|53
|4
|Челси
|29
|14
|6
|9
|51-39
|48
|5
|Манчестер Юнайтед
|29
|12
|9
|8
|44-30
|45
|6
|Шеффилд Юнайтед
|29
|11
|11
|7
|30-25
|44
|7
|Вулверхэмптон
|29
|10
|13
|6
|41-34
|43
|8
|Тоттенхэм
|29
|11
|8
|10
|47-40
|41
|9
|Арсенал
|29
|9
|13
|7
|40-39
|40
|10
|Бёрнли
|29
|11
|6
|12
|34-40
|39
|11
|Кристал Пэлас
|29
|10
|9
|10
|26-32
|39
|12
|Эвертон
|29
|10
|7
|12
|37-46
|37
|13
|Саутгемптон
|30
|11
|4
|15
|38-52
|37
|14
|Ньюкасл
|29
|9
|8
|12
|25-41
|35
|15
|Брайтон
|29
|6
|11
|12
|32-40
|29
|16
|Вест Хэм
|29
|7
|6
|16
|35-50
|27
|17
|Уотфорд
|29
|6
|9
|14
|27-44
|27
|18
|Борнмут
|29
|7
|6
|16
|29-47
|27
|19
|Астон Вилла
|29
|7
|5
|17
|34-56
|26
|20
|Норвич
|30
|5
|6
|19
|25-55
|21