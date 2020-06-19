"Саутгемптон" разгромил "Норвич" в матче чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 19 июня. "Саутгемптон" на выезде со счетом 3:0 обыграл "Норвич" в матче 30-го тура чемпионата Англии по футболу.

Забитыми мячами отметились Дэнни Ингз (49-я минута), Стюарт Армстронг (54) и Натан Редмонд (79). Ингз стал первым игроком "Саутгемптона" с сезона-2002/03, который забил более 15 голов в одном сезоне АПЛ, на данный момент на его счету 16 голов.

В турнирной таблице "Саутгемптон" поднялся на 13-е место, набрав 37 очков, "Норвич" идет на последней, 20-й строчке, имея в активе 21 очко. В следующем туре "Саутгемптон" примет лондонский "Арсенал" 25 июня, "Норвич" днем ранее на своем поле сыграет с ливерпульским "Эвертоном".

Чемпионат Англии возобновился третьим из пяти ведущих европейских первенств. Первым 16 мая продолжился чемпионат Германии, с 11 июня проводятся матчи первенства Испании, чемпионат Италии вновь будет проходить с 20 июня, при этом уже возобновились игры Кубка Италии, французское первенство было досрочно завершено. Все матчи чемпионата Англии проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей. Командам разрешено делать по пять замен.