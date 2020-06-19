Балахнин: матч с "Сочи" может помочь юным футболистам "Ростова" играть более организованно

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Бывший главный тренер футбольного клуба "Ростов" Сергей Балахнин выразил надежду, что после матча Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Сочи" молодые игроки ростовчан будут играть более организованно. Об этом он рассказал ТАСС.

"Сочи" дома разгромил в матче 23-го тура чемпионата России "Ростов" со счетом 10:1. "Ростов" выпустил самый молодой состав в истории РПЛ. Средний возраст игроков основы составил 18 лет, заявки - 17,2 года. "Ростов" не смог сыграть основным или молодежным составом, так как в среду в клубе было зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, команда и тренеры были отправлены на карантин. "Сочи" отказался переносить матч на более поздний срок.

"Результат был очевиден - предполагалось, что так будет. Такие матчи трудно комментировать - команды друг другу не соответствовали. Ребята за "Ростов" играли молодые - им было тяжело, не смогли проявить себя так, как им хотелось, так что кроме желания "Сочи" они ничего не могли противопоставить", - сказал Балахнин.

"Да и "Сочи" не особо напрягался - играл вальяжно. Но в "Ростове" безвыходная ситуация - команда нашла выход, а правильный или нет, сказать трудно. Думаю, к следующему матчу часть команды не выйдет из карантина, и значит нам придется видеть подобные матчи. Надеюсь, молодежь "Ростова" выстроится, станет организованнее, но чудес ждать не стоит, как не стоило их ждать и перед этим матчем", - добавил Балахнин.

В следующих матчах "Сочи" в гостях сыграет 26 июня с "Ахматом", а "Ростов" 27 июня встретится дома с "Арсеналом".