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Футбол в России

Тренер "Ростова" считает, что матч с "Сочи" может попасть в Книгу рекордов Гиннесса

Встреча завершилась со счетом 10:1 в пользу "Сочи", средний возраст игроков "Ростова" составил 17,2 года

СОЧИ, 19 июня. /ТАСС/. Матч 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Сочи" и "Ростовом" может попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Такое мнение журналистам высказал исполняющий обязанности главного тренера "Ростова" Заур Тедеев.

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В пятницу "Сочи" разгромил "Ростов" со счетом 10:1. Средний возраст игроков в заявке ростовского клуба на матч составил 17,2 года, состав стал самым молодым в истории РПЛ. Основная и молодежная команды "Ростова" находятся на карантине из-за нескольких случаев заражения коронавирусом.

"Матч может попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Для игроков то, что они сыграют в премьер-лиге, стало психологическим ударом. Многие из них узнали об этом ночью, последнего игрока мы заявляли в три часа ночи. Считаю, что ребята получили достаточно ударов", - сказал Тедеев.

Чемпионат России возобновился в пятницу после трехмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости.

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