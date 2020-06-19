Тренер "Ростова" считает, что матч с "Сочи" может попасть в Книгу рекордов Гиннесса

СОЧИ, 19 июня. /ТАСС/. Матч 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Сочи" и "Ростовом" может попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Такое мнение журналистам высказал исполняющий обязанности главного тренера "Ростова" Заур Тедеев.

В пятницу "Сочи" разгромил "Ростов" со счетом 10:1. Средний возраст игроков в заявке ростовского клуба на матч составил 17,2 года, состав стал самым молодым в истории РПЛ. Основная и молодежная команды "Ростова" находятся на карантине из-за нескольких случаев заражения коронавирусом.

"Матч может попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Для игроков то, что они сыграют в премьер-лиге, стало психологическим ударом. Многие из них узнали об этом ночью, последнего игрока мы заявляли в три часа ночи. Считаю, что ребята получили достаточно ударов", - сказал Тедеев.

Чемпионат России возобновился в пятницу после трехмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости.