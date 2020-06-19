Мутко считает, что матч "Ростова" следовало перенести

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко считает, что матч Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Сочи" и "Ростовом" нужно было перенести, учитывая проблемы ростовского коллектива. Такое мнение генеральный директор ДОМ.РФ, бывший вице-премьер РФ, курировавший вопросы спорта, высказал ТАСС.

"Сочи" дома разгромил в матче 23-го тура чемпионата России "Ростов" со счетом 10:1. "Ростов" выпустил самый молодой состав в истории РПЛ. Средний возраст игроков заявки составил 17,2 года. "Ростов" не смог сыграть основным или молодежным составом, так как в среду в клубе зафиксировали шесть случаев заражения коронавирусом, команда и тренеры были отправлены на карантин. "Сочи" отказался переносить матч на более поздний срок.

"Радоваться таким победам смешно. Вся проблема в том, что это войдет в историю клуба. Игра забудется, а очки останутся", - сказал Мутко.

"Безусловно, игру надо было переносить, но не мне судить. На самом деле, конечно, это глупо. Ну попал "Ростов" в такую ситуацию. Но своя рубашка ближе к телу, каждый хочет три очка любой ценой, у каждого своя правда", - добавил он.

Чемпионат России возобновился в пятницу после трехмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса.