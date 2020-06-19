ФК "Сочи" извинился за предматчевую шутку над "Ростовом" в социальных сетях

"Сочи" в пятницу на своем поле обыграл "Ростов" со счетом 10:1. В связи с тем, что основной состав дончан находится на карантине, в Сочи отправилась игроки из системы клуба. Средний возраст футболистов "Ростова" в заявке на матч составил 17,2 года, команда выставила на игру самый молодой состав в истории РПЛ. За несколько часов до матча в Instagram "Сочи" был опубликован мем "Школьник в болоте", в публикации был отмечен аккаунт "Ростова", а в тексте говорилось: "Вся страна будет болеть за школьников! <...> Мы все были когда-то школьниками - играем, пока мама не позовет домой". Пост был удален после появления негативных комментариев.

"Наверное, к самому футболу внимания было меньше, чем к тому, что происходило вокруг, - сказал Груднев. - Я как пресс-атташе несу ответственность за то, что происходит, и в первую очередь хочу извиниться перед болельщиками "Ростова" и самим клубом. Мне кажется, неправильно было так делать, мы погорячились, мне очень неудобно за то, что все так получилось. То, как это выглядело, и то, как это было подано в СМИ, не отражает ценностей нашего клуба и профессиональную этику".

"Мне хотелось бы извиниться от лица клуба, потому что я понимаю, что профессиональный клуб не должен себя так вести. Чувствую вину, и не только перед "Ростовом", но и перед нашими тренерами и руководством. Была попытка креатива, а в итоге она обернулась против нас. Если бы мы знали, как все обернется, то не делали бы этого. Поэтому хочется извиниться перед всеми", - добавил пресс-атташе клуба.

Чемпионат России возобновился в пятницу после трехмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса. "Сочи" после этой победы поднялся на девятое место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 27 очков. "Ростов" с 38 очками продолжают занимать четвертую строчку.