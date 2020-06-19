СМИ: автогонщик Дзанарди находится в тяжелом состоянии после аварии

ТАСС, 19 июня. Бывший гонщик "Формулы-1" Алессандро Дзанарди находится в тяжелом состоянии после автомобильной аварии. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на итальянское издание Corriere della Sera.

53-летний Дзанарди принимал участие соревнованиях для паралимпийцев в Италии на своем хэндбайке (велосипед с ручным приводом, управляемый без помощи ног - прим. ТАСС). На одном из участков дистанции он столкнулся с грузовиком. Отмечается, что у бывшего гонщика серьезная травма головы. Он был доставлен на вертолете в реанимацию и прооперирован.

Дзанарди лишился обеих ног во время гонки в серии CART в 2001 году. Итальянец является четырехкратным паралимпийским чемпионом в классе ручных велосипедов. В "Формуле-1" Дзанарди выступал с 1991 по 1994 год, а также в сезоне-1999.