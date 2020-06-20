Точилин: "Сочи" не виноват в том, что "Ростов" не сумел выставить оптимальный состав

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Футбольный клуб "Сочи" в матче Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Ростовом" выполнил поставленную задачу, набрал три очка, нет вины сочинцев в том, что соперник имел проблемы с составом. Таким мнением с ТАСС поделился экс-главный тренер "Сочи" Александр Точилин.

В пятницу "Сочи" разгромил "Ростов" со счетом 10:1. Средний возраст игроков в заявке ростовского клуба на матч составлял 17,2 года, состав стал самым молодым в истории РПЛ. Основная и молодежная команды "Ростова" находятся на карантине из-за нескольких случаев заражения коронавирусом. "Сочи" отказался переносить матч на более поздний срок.

"Прошел 23-й тур, команда победила, набрала три очка. А то, что счет такой, - никто на этом акцент не делает, команда идет дальше, готовится к следующей игре. Не вина "Сочи", что соперник вышел в таком составе, поэтому комментировать особо нечего. А счет мог быть и более крупным", - сказал Точилин.

"Понятно, что такие матчи не нужны, но не "Сочи" был инициатором. Есть тур, есть соперник, надо было выходить, играть и выигрывать. Что команда с успехом и сделала", - добавил он.

На матче присутствовало 2807 зрителей при разрешенных 4370 (10% от вместимости). "С учетом регламента и рекомендаций заполняемости стадиона болельщики были. Может, их было и не так слышно, кто-то больше симпатизировал "Ростову" с учетом момента, но они были. И они увидели много забитых мячей на любой вкус. Надеюсь, какие-то положительные эмоции они от этого матча получили", - прокомментировал Точилин.

Чемпионат России возобновился в пятницу после трехмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса. "Сочи" после этой победы поднялся на девятое место в турнирной таблице РПЛ.