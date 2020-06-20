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Футбол в Англии

"Тоттенхэм" Моуринью сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" в АПЛ

Встреча завершилась со счетом 1:1, лондонский клуб продлил серию без побед
Форвард "Тоттенхэма" Гарри Кейн (в центре) EPA-EFE/MATTHEW CHILDS
Описание
Форвард "Тоттенхэма" Гарри Кейн (в центре)
© EPA-EFE/MATTHEW CHILDS

ТАСС, 20 июня. Лондонский "Тоттенхэм" сыграл вничью на своем поле с "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:1 в матче 30-го тура чемпионата Англии по футболу.

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За "Тоттенхэм" гол на 27-й минуте забил нидерландец Стивен Бергвейн, у гостей с пенальти отличился португалец Бруну Фернандеш (81).

Бергвейн стал вторым игроком в истории "Тоттенхэма" после соотечественника Рафаэла ван дер Варта, которому удалось отличиться в трех первых матчах за клуб. Полузащитник манкунианцев Неманья Матич вышел на поле во втором тайме, этот матч стал 200-м для серба в Английской премьер-лиге (АПЛ). Фернандеш с момента своего дебюта в АПЛ принял участие в большем количестве голов (3 гола, 3 передачи), чем любой другой игрок лиги.

"Тоттенхэм" ушел на перерыв из-за пандемии коронавируса, имея в активе шестиматчевую серию без побед во всех турнирах (пять поражений, одна ничья). Клуб с 20 ноября возглавляет Жозе Моуринью, предыдущим местом работы португальца был "Манчестер Юнайтед", с которым он выиграл Лигу Европы, Кубок английской лиги и Суперкубок Англии.

После 30 туров "Тоттенхэм" с 42 очками занимает восьмое место турнирной таблицы, "Манчестер Юнайтед" набрал 46 очков и идет пятым.

Чемпионат Англии возобновился третьим из пяти ведущих европейских первенств 17 июня. Первым 16 мая вернулся чемпионат Германии, с 11 июня проводятся матчи первенства Испании, чемпионат Италии возобновится 20 июня. Первые матчи Тинькофф - Российской премьер-лиги прошли в пятницу. Все матчи чемпионата Англии проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей. Командам разрешено делать по пять замен.

Чемпионат Англии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Ливерпуль29271166-2182
2Манчестер Сити29193771-3160
3Лестер29165858-2853
4Челси29146951-3948
5Манчестер Юнайтед301210845-3146
6Шеффилд Юнайтед291111730-2544
7Вулверхэмптон291013641-3443
8Тоттенхэм301191048-4142
9Арсенал29913740-3940
10Бёрнли291161234-4039
11Кристал Пэлас291091026-3239
12Эвертон291071237-4637
13Саутгемптон301141538-5237
14Ньюкасл29981225-4135
15Брайтон296111232-4029
16Вест Хэм29761635-5027
17Уотфорд29691427-4427
18Борнмут29761629-4727
19Астон Вилла29751734-5626
20Норвич30561925-5521

 

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