"Тоттенхэм" Моуринью сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" в АПЛ

ТАСС, 20 июня. Лондонский "Тоттенхэм" сыграл вничью на своем поле с "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:1 в матче 30-го тура чемпионата Англии по футболу.
За "Тоттенхэм" гол на 27-й минуте забил нидерландец Стивен Бергвейн, у гостей с пенальти отличился португалец Бруну Фернандеш (81).
Бергвейн стал вторым игроком в истории "Тоттенхэма" после соотечественника Рафаэла ван дер Варта, которому удалось отличиться в трех первых матчах за клуб. Полузащитник манкунианцев Неманья Матич вышел на поле во втором тайме, этот матч стал 200-м для серба в Английской премьер-лиге (АПЛ). Фернандеш с момента своего дебюта в АПЛ принял участие в большем количестве голов (3 гола, 3 передачи), чем любой другой игрок лиги.
"Тоттенхэм" ушел на перерыв из-за пандемии коронавируса, имея в активе шестиматчевую серию без побед во всех турнирах (пять поражений, одна ничья). Клуб с 20 ноября возглавляет Жозе Моуринью, предыдущим местом работы португальца был "Манчестер Юнайтед", с которым он выиграл Лигу Европы, Кубок английской лиги и Суперкубок Англии.
После 30 туров "Тоттенхэм" с 42 очками занимает восьмое место турнирной таблицы, "Манчестер Юнайтед" набрал 46 очков и идет пятым.
Чемпионат Англии возобновился третьим из пяти ведущих европейских первенств 17 июня. Первым 16 мая вернулся чемпионат Германии, с 11 июня проводятся матчи первенства Испании, чемпионат Италии возобновится 20 июня. Первые матчи Тинькофф - Российской премьер-лиги прошли в пятницу. Все матчи чемпионата Англии проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей. Командам разрешено делать по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Ливерпуль
|29
|27
|1
|1
|66-21
|82
|2
|Манчестер Сити
|29
|19
|3
|7
|71-31
|60
|3
|Лестер
|29
|16
|5
|8
|58-28
|53
|4
|Челси
|29
|14
|6
|9
|51-39
|48
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|12
|10
|8
|45-31
|46
|6
|Шеффилд Юнайтед
|29
|11
|11
|7
|30-25
|44
|7
|Вулверхэмптон
|29
|10
|13
|6
|41-34
|43
|8
|Тоттенхэм
|30
|11
|9
|10
|48-41
|42
|9
|Арсенал
|29
|9
|13
|7
|40-39
|40
|10
|Бёрнли
|29
|11
|6
|12
|34-40
|39
|11
|Кристал Пэлас
|29
|10
|9
|10
|26-32
|39
|12
|Эвертон
|29
|10
|7
|12
|37-46
|37
|13
|Саутгемптон
|30
|11
|4
|15
|38-52
|37
|14
|Ньюкасл
|29
|9
|8
|12
|25-41
|35
|15
|Брайтон
|29
|6
|11
|12
|32-40
|29
|16
|Вест Хэм
|29
|7
|6
|16
|35-50
|27
|17
|Уотфорд
|29
|6
|9
|14
|27-44
|27
|18
|Борнмут
|29
|7
|6
|16
|29-47
|27
|19
|Астон Вилла
|29
|7
|5
|17
|34-56
|26
|20
|Норвич
|30
|5
|6
|19
|25-55
|21