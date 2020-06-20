Гендиректор "Сочи" заявил, что клуб не имел возможности перенести матч с "Ростовом"

В пятницу "Сочи" обыграл "Ростов" со счетом 10:1. Средний возраст игроков в заявке ростовского клуба составлял 17,2 года. Основная и молодежная команды "Ростова" находятся на карантине из-за нескольких случаев заражения коронавирусом. В четверг генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев сообщил, что матч мог быть перенесен на 19 июля при согласии обоих клубов. "Сочи" отказался от переноса.

"Есть люди, которые понимают, что дело не в "Сочи". Мы не виноваты в том, что произошло в "Ростове", у нас не было возможности переносить матч. Мы доигрываем чемпионат, каждое очко на вес золота", - сказал Рубашко.

Состав "Ростова" в матче стал самым молодым в истории РПЛ. "Ребята хоть и молодые, но молодцы, были заряжены на борьбу, вызывали только положительные эмоции. Спасибо им, слава богу, что никто не травмировался. Для многих из них эта игра останется на всю жизнь, они получили опыт, у многих такого больше и не будет", - отметил гендиректор "Сочи".

"Мы же свою задачу решили, три очка заработали. Вышли молодые Колдунов, Боковой, Милютин, сыгравшие неплохо. Главному тренеру виднее, кого надо выставлять и наигрывать, мы решали свои задачи", - подчеркнул Рубашко.

В конце 2019 года декабрьский матч "Сочи" с "Оренбургом" перенесли на весну из-за болезни нескольких футболистов сочинцев. Чемпионат России возобновился в пятницу после трехмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса. "Сочи" после этой победы поднялся на девятое место в турнирной таблице РПЛ.