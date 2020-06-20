"Севилья" и "Барселона" сыграли вничью в матче чемпионата Испании по футболу

ТАСС, 20 июня. "Барселона" на выезде сыграла вничью с "Севильей" в матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 0:0.
Каталонский клуб прервал трехматчевую победную серию в чемпионате. "Севилья" не проигрывает уже седьмую встречу подряд. Последний раз клуб уступал 9 февраля в гостевом матче против "Сельты" (1:2). За этот период команда одержала три победы и четыре раза сыграла вничью.
"Барселона" продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 65 очков. Идущий на втором месте "Реал" отстает на три очка и имеет матч в запасе. "Севилья" располагается на третьей строчке, имея в активе 52 очка. В следующем туре каталонский клуб примет "Атлетик" 23 июня, "Севилья" днем ранее на выезде встретится с "Вильярреалом".
Чемпионат Испании возобновился вторым из пяти ведущих европейских первенств 11 июня. Первым 16 мая продолжился чемпионат Германии, с 17 июня проводятся матчи Английской премьер-лиги (АПЛ), чемпионат Италии будет возобновлен 20 июня, французское первенство было досрочно завершено. Все матчи испанского чемпионата проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Барселона
|30
|20
|5
|5
|69-31
|65
|2
|Реал Мадрид
|29
|18
|8
|3
|55-20
|62
|3
|Севилья
|30
|14
|10
|6
|42-30
|52
|4
|Атлетико
|29
|12
|13
|4
|37-22
|49
|5
|Хетафе
|29
|13
|8
|8
|38-27
|47
|6
|Реал Сосьедад
|29
|14
|5
|10
|46-36
|47
|7
|Вильярреал
|30
|14
|5
|11
|47-38
|47
|8
|Валенсия
|29
|11
|10
|8
|39-43
|43
|9
|Гранада
|30
|12
|6
|12
|37-36
|42
|10
|Атлетик Бильбао
|29
|9
|12
|8
|32-26
|39
|11
|Алавес
|29
|9
|8
|12
|31-39
|35
|12
|Леванте
|29
|10
|5
|14
|34-42
|35
|13
|Осасуна
|29
|8
|11
|10
|35-44
|35
|14
|Бетис
|29
|8
|10
|11
|40-47
|34
|15
|Вальядолид
|29
|7
|12
|10
|25-34
|33
|16
|Эйбар
|29
|7
|7
|15
|30-46
|28
|17
|Сельта
|29
|5
|12
|12
|22-35
|27
|18
|Мальорка
|30
|7
|5
|18
|29-50
|26
|19
|Эспаньол
|29
|5
|9
|15
|25-46
|24
|20
|Леганес
|30
|5
|9
|16
|23-44
|24