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Футбол в Испании

"Севилья" и "Барселона" сыграли вничью в матче чемпионата Испании по футболу

Встреча завершилась со счетом 0:0
Описание
© EPA-EFE/Jose Manuel Vidal

ТАСС, 20 июня. "Барселона" на выезде сыграла вничью с "Севильей" в матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Каталонский клуб прервал трехматчевую победную серию в чемпионате. "Севилья" не проигрывает уже седьмую встречу подряд. Последний раз клуб уступал 9 февраля в гостевом матче против "Сельты" (1:2). За этот период команда одержала три победы и четыре раза сыграла вничью.

"Барселона" продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 65 очков. Идущий на втором месте "Реал" отстает на три очка и имеет матч в запасе. "Севилья" располагается на третьей строчке, имея в активе 52 очка. В следующем туре каталонский клуб примет "Атлетик" 23 июня, "Севилья" днем ранее на выезде встретится с "Вильярреалом".

Чемпионат Испании возобновился вторым из пяти ведущих европейских первенств 11 июня. Первым 16 мая продолжился чемпионат Германии, с 17 июня проводятся матчи Английской премьер-лиги (АПЛ), чемпионат Италии будет возобновлен 20 июня, французское первенство было досрочно завершено. Все матчи испанского чемпионата проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.

Чемпионат Испании по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиОчки
1Барселона30205569-3165
2Реал Мадрид29188355-2062
3Севилья301410642-3052
4Атлетико291213437-2249
5Хетафе29138838-2747
6Реал Сосьедад291451046-3647
7Вильярреал301451147-3847
8Валенсия291110839-4343
9Гранада301261237-3642
10Атлетик Бильбао29912832-2639
11Алавес29981231-3935
12Леванте291051434-4235
13Осасуна298111035-4435
14Бетис298101140-4734
15Вальядолид297121025-3433
16Эйбар29771530-4628
17Сельта295121222-3527
18Мальорка30751829-5026
19Эспаньол29591525-4624
20Леганес30591623-4424

 

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