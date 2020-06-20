Результаты тестов на коронавирус 11 игроков НХЛ оказались положительными

Ранее руководство НХЛ объявило о переходе ко второму этапу возобновления сезона. С 8 июня клубам разрешили проводить тренировки. Все хоккеисты и сотрудники команд должны были пройти тестирование на коронавирусную инфекцию.

ТАСС, 20 июня. Тесты 11 игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) дали положительный результат по итогам общего тестирования. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

"На данный момент более 200 хоккеистов прошли тестирование. Положительный результат был выявлен у 11 игроков. Все заразившиеся спортсмены переведены на карантин и соблюдают предписанные рекомендации, личности хоккеистов раскрываться не будут. Информация о результатах тестов будет публиковаться еженедельно", - сказано в заявлении лиги.

Чемпионат НХЛ был приостановлен 13 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. 26 мая комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил о досрочном завершении регулярного чемпионата. Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заражен 22-летний нападающий "Торонто" Остон Мэттьюс. Также пять случаев инфицирования было зафиксировано в "Тампе".