UFC может закрыть полулегкий женский дивизион в случае завершения карьеры Нуньес

ТАСС, 20 июня. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) планирует прекратить проведение поединков в женском полулегком дивизионе в случае завершения карьеры бразильянки Аманды Нуньес. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал MMA Fighting.

Нуньес является чемпионкой в двух дивизионах - полулегком и легчайшем. Первый поясом бразильянка владеет с 2016 года, вторым - с 2018 года. Ранее спортсменка заявила о том, что берет паузу в выступлениях по семейным обстоятельствам.

"Наверное, мы не будем продолжать поединки в полулегком дивизионе без Аманды [Нуньес]. Только недавно сказал менеджерам подписывать новых девушек, а она заговорила об уходе из спорта. Однако Нуньес может делать все, что хочет. Скоро у нее появится ребенок, как профессионал она достигла всего", - сказал глава UFC Дэйна Уайт.

Нуньес 7 июня победила канадку Фелицию Спенсер и защитила титул в полулегкой весовой категории. Бой стал главным событием турнира UFC 250, который прошел в Лас-Вегасе (штат Невада, США) при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса. Поединок завершился победой 32-летней Нуньес единогласным решением судей. В активе бразильянки 20 побед и четыре поражения.