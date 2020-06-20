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ММА

UFC может закрыть полулегкий женский дивизион в случае завершения карьеры Нуньес

Бразильянка является чемпионкой в полулегкой и легчайшей весовых категориях
Аманда Нуньес AP Photo/John Locher
Описание
Аманда Нуньес
© AP Photo/John Locher

ТАСС, 20 июня. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) планирует прекратить проведение поединков в женском полулегком дивизионе в случае завершения карьеры бразильянки Аманды Нуньес. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал MMA Fighting.

Нуньес является чемпионкой в двух дивизионах - полулегком и легчайшем. Первый поясом бразильянка владеет с 2016 года, вторым - с 2018 года. Ранее спортсменка заявила о том, что берет паузу в выступлениях по семейным обстоятельствам.

"Наверное, мы не будем продолжать поединки в полулегком дивизионе без Аманды [Нуньес]. Только недавно сказал менеджерам подписывать новых девушек, а она заговорила об уходе из спорта. Однако Нуньес может делать все, что хочет. Скоро у нее появится ребенок, как профессионал она достигла всего", - сказал глава UFC Дэйна Уайт.

Нуньес 7 июня победила канадку Фелицию Спенсер и защитила титул в полулегкой весовой категории. Бой стал главным событием турнира UFC 250, который прошел в Лас-Вегасе (штат Невада, США) при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса. Поединок завершился победой 32-летней Нуньес единогласным решением судей. В активе бразильянки 20 побед и четыре поражения.

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