СМИ: футболисты "Ливерпуля" Салах и Робертсон могут пропустить матч против "Эвертона"

ТАСС, 20 июня. Футболисты "Ливерпуля" Мохамед Салах и Эндрю Робертсон могут не сыграть в матче 30-го тура чемпионата Англии против "Эвертона". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал The Athletic.

По информации источника, оба игрока находятся не в лучшей физической форме. Главный тренер команды Юрген Клопп также рассказал об этом на предматчевой конференции, но не исключил их участия в матче.

После 29 туров "Ливерпуль" лидирует в турнирной таблице, имея в активе 82 очка. Отрыв от второго места составляет 22 очка, уже в 31-м туре команда может оформить свое первое за 30 лет чемпионство.

Чемпионат Англии возобновился третьим из пяти ведущих европейских первенств. Первым 16 мая продолжился чемпионат Германии, с 11 июня проводятся матчи первенства Испании, чемпионат Италии вновь будет проходить с 20 июня, при этом уже возобновились игры Кубка Италии (в ночь на четверг "Наполи" переиграл "Ювентус" в серии пенальти в финальном матче), французское первенство было досрочно завершено. Все матчи чемпионата Англии проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей. Командам разрешено делать по пять замен.