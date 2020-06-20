Профессиональные боксеры в Японии начали проходить тесты на антитела к коронавирусу

ТОКИО, 20 июня. /ТАСС/. Руководство Японской боксерской комиссии обязало спортсменов пройти тестирование на наличие антител к коронавирусу перед запланированным на 12 июля турниром, которым возобновятся соревнования по профессиональному боксу в стране после перерыва из-за пандемии. Об этом в субботу сообщил телеканал NHK.

"Бокс - это контактный вид спорта, поэтому нам необходимо применить серьезные меры предосторожности", - заявил представитель комиссии Цуёси Ясукоти.

Отмечается, что боксеры уже начали сдавать анализы на наличие антител. При этом за день до боев они пройдут еще одно тестирование, а после соревнований будут помещены в карантин для минимизации риска заражения.

19 июня сообщалось, что игроки высшего дивизиона чемпионата Японии по футболу (J1 League) начали проходить ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию перед возобновлением сезона, матчи которого начнутся 27 июня.

Общее число инфицированных на территории Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, по последним данным, превысило 18,5 тыс., умерли более 960 человек.