Кремлев: турнир по боксу 24 июня перенесен из-за невозможности найти соперников

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Боксерский турнир под эгидой Федерации бокса России перенесен на неопределенный срок из-за невозможности найти соперников нескольким спортсменам. Об этом сообщил ТАСС президент организации Умар Кремлев.

Федерация бокса России провела первый турнир после паузы из-за пандемии

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Изначально соревнование планировалось провести 24 июня в Москве, оно должно было стать вторым боксерским турниром после перерыва из-за пандемии коронавируса. В главном поединке должен был выступить трехкратный чемпион России Альберт Батыргазиев.

"Перенесли шоу из-за того, что не всем смогли подобрать соперников. Границы закрыты, и это сказалось. Причины переноса чисто спортивные", - сообщил Кремлев.

Первый турнир по боксу после перерыва состоялся в Москве 15 июня.