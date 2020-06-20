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Футбол в России

"Рубин" одержал волевую победу над "Уралом" в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:1
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Описание
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Казанский "Рубин" одержал победу над екатеринбургским "Уралом" со счетом 2:1 в гостевом матче 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). На встрече, которая прошла на "Екатеринбург-Арене", присутствовало 3,5 тыс. зрителей, что соответствует максимальной квоте - 10% от вместимости стадиона.

Счет в матче на 7-й минуте открыл защитник "Рубина" Пабло Сантос, отправивший мяч в собственные ворота. На 39-й минуте полузащитник гостей Хвича Кварацхелия сравнял счет ударом в падении через себя, а на 56-й минуте "Рубин" вышел вперед благодаря голу Солтмурада Бакаева, результативной передачей отметился Кварацхелия. На второй минуте "Урал" забил гол, однако благодаря использованию системы видеоассистента рефери был зафиксирован офсайд. На 71-й минуте с поля за грубую игру был удален полузащитник и капитан "Рубина" Вячеслав Подберезкин.

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Бакаев, который перешел в "Рубин" из московского "Спартака" минувшей зимой, впервые появился на поле в стартовом составе казанского клуба. Всего за "Рубин" он провел третий матч и забил свой первый гол в чемпионате России. "Рубин" провел четыре матча под руководством Леонида Слуцкого, возглавившего команду в декабре 2019 года, казанцы с тех пор одержали две победы, один раз сыграли вничью и один раз проиграли.

В рамках тура проходит акция "Спасибо врачам", на трибунах были развернуты баннеры со словами благодарности. На 20-й минуте встреча на "Екатеринбург-Арене" была приостановлена, участники матча и зрители аплодисментами поблагодарили медработников. Фотографии врачей демонстрировались на табло стадиона.

В турнирной таблице чемпионата России "Рубин" поднялся на 11-е место, набрав 26 очков, "Урал" с 25 очками располагается строчкой ниже. В следующем туре "Рубин" 27 июня примет московский "Локомотив", "Урал" 28 июня дома сыграет с "Тамбовом".

Сезон-2019/20 был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса после 22-го тура из 30. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.

Болельщики соблюдали все требования

В преддверии матча обстановка на территории арены была умиротворенной. Возможно, это связано с тем, что на стадион были допущены, как и положено по регламенту, только болельщики домашней команды - ни одного человека в атрибутике "Рубина" вблизи арены не было. Зрители допускались на стадион только в масках и перчатках, на входе у каждого измеряли температуру.

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Матч на стадионе "Екатеринбург-Арена", как и все игры 23-го тура, был посвящен медикам, в рамках акции на матчи приглашаются работники сферы здравоохранения. Первый символический удар по мячу перед матчем нанесла руководитель отделения общей терапии ГКБ №14 Екатеринбурга Елена Пуртова. Именно она лечила заболевшего в конце мая коронавирусной инфекцией нападающего "Урала" Павла Погребняка. На трибунах в этот день присутствовали 63 медика из различных больниц Екатеринбурга и Свердловской области.

Во время игры за правильным ношением масок следили стюарды, они делали замечания, если у того или иного болельщика маска не полностью закрывает нос и рот. Сами болельщики, в отличие от пятничных игр в Самаре и Сочи, отнеслись к необходимости соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра более ответственно и не собирались в небольшие группы, даже когда счет во встрече был открыт после автогола игрока казанской команды Пабло Сантоса.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит22155244-1050
2Локомотив22125532-2541
3Краснодар22118336-2241
4Ростов23115740-4438
5ЦСКА22106629-2236
6Динамо2286820-2530
7Арсенал22841025-2728
8Спартак22841024-2328
9Сочи23761036-2927
10Уфа2269716-1927
11Рубин2368914-2326
12Урал23671027-4325
13Тамбов22741126-2725
14Ахмат23581020-3123
15Оренбург22651126-3623
16Крылья Советов23641324-3322
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