"Рубин" одержал волевую победу над "Уралом" в матче чемпионата России по футболу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Казанский "Рубин" одержал победу над екатеринбургским "Уралом" со счетом 2:1 в гостевом матче 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). На встрече, которая прошла на "Екатеринбург-Арене", присутствовало 3,5 тыс. зрителей, что соответствует максимальной квоте - 10% от вместимости стадиона.
Счет в матче на 7-й минуте открыл защитник "Рубина" Пабло Сантос, отправивший мяч в собственные ворота. На 39-й минуте полузащитник гостей Хвича Кварацхелия сравнял счет ударом в падении через себя, а на 56-й минуте "Рубин" вышел вперед благодаря голу Солтмурада Бакаева, результативной передачей отметился Кварацхелия. На второй минуте "Урал" забил гол, однако благодаря использованию системы видеоассистента рефери был зафиксирован офсайд. На 71-й минуте с поля за грубую игру был удален полузащитник и капитан "Рубина" Вячеслав Подберезкин.
Бакаев, который перешел в "Рубин" из московского "Спартака" минувшей зимой, впервые появился на поле в стартовом составе казанского клуба. Всего за "Рубин" он провел третий матч и забил свой первый гол в чемпионате России. "Рубин" провел четыре матча под руководством Леонида Слуцкого, возглавившего команду в декабре 2019 года, казанцы с тех пор одержали две победы, один раз сыграли вничью и один раз проиграли.
В рамках тура проходит акция "Спасибо врачам", на трибунах были развернуты баннеры со словами благодарности. На 20-й минуте встреча на "Екатеринбург-Арене" была приостановлена, участники матча и зрители аплодисментами поблагодарили медработников. Фотографии врачей демонстрировались на табло стадиона.
В турнирной таблице чемпионата России "Рубин" поднялся на 11-е место, набрав 26 очков, "Урал" с 25 очками располагается строчкой ниже. В следующем туре "Рубин" 27 июня примет московский "Локомотив", "Урал" 28 июня дома сыграет с "Тамбовом".
Сезон-2019/20 был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса после 22-го тура из 30. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.
Болельщики соблюдали все требования
В преддверии матча обстановка на территории арены была умиротворенной. Возможно, это связано с тем, что на стадион были допущены, как и положено по регламенту, только болельщики домашней команды - ни одного человека в атрибутике "Рубина" вблизи арены не было. Зрители допускались на стадион только в масках и перчатках, на входе у каждого измеряли температуру.
Матч на стадионе "Екатеринбург-Арена", как и все игры 23-го тура, был посвящен медикам, в рамках акции на матчи приглашаются работники сферы здравоохранения. Первый символический удар по мячу перед матчем нанесла руководитель отделения общей терапии ГКБ №14 Екатеринбурга Елена Пуртова. Именно она лечила заболевшего в конце мая коронавирусной инфекцией нападающего "Урала" Павла Погребняка. На трибунах в этот день присутствовали 63 медика из различных больниц Екатеринбурга и Свердловской области.
Во время игры за правильным ношением масок следили стюарды, они делали замечания, если у того или иного болельщика маска не полностью закрывает нос и рот. Сами болельщики, в отличие от пятничных игр в Самаре и Сочи, отнеслись к необходимости соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра более ответственно и не собирались в небольшие группы, даже когда счет во встрече был открыт после автогола игрока казанской команды Пабло Сантоса.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|22
|15
|5
|2
|44-10
|50
|2
|Локомотив
|22
|12
|5
|5
|32-25
|41
|3
|Краснодар
|22
|11
|8
|3
|36-22
|41
|4
|Ростов
|23
|11
|5
|7
|40-44
|38
|5
|ЦСКА
|22
|10
|6
|6
|29-22
|36
|6
|Динамо
|22
|8
|6
|8
|20-25
|30
|7
|Арсенал
|22
|8
|4
|10
|25-27
|28
|8
|Спартак
|22
|8
|4
|10
|24-23
|28
|9
|Сочи
|23
|7
|6
|10
|36-29
|27
|10
|Уфа
|22
|6
|9
|7
|16-19
|27
|11
|Рубин
|23
|6
|8
|9
|14-23
|26
|12
|Урал
|23
|6
|7
|10
|27-43
|25
|13
|Тамбов
|22
|7
|4
|11
|26-27
|25
|14
|Ахмат
|23
|5
|8
|10
|20-31
|23
|15
|Оренбург
|22
|6
|5
|11
|26-36
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|6
|4
|13
|24-33
|22