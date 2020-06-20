ФК "Спартак" просит отпустить задержанных болельщиков команды

ТАСС, 20 июня. Московский футбольный клуб "Спартак" просит правоохранительные органы отпустить болельщиков, задержанных после возбуждения уголовного дела о хулиганстве. Об этом говорится в заявлении пресс-службы клуба.

В субботу стало известно, что столичная полиция возбудила дело о хулиганстве после перекрытия проезжей части и поджогов файеров футбольными фанатами около стадиона "Открытие-Арена" на северо-западе Москвы в пятницу.

"Спартак" благодарит своих болельщиков за яркий перформанс, которым команду проводили на первый после рестарта сезона матч, а также за встречу на въезде в Тулу, - говорится в сообщении. - Мы не считаем, что своими действиями болельщики угрожали правопорядку и просим правоохранительные органы отпустить задержанных. Вместе с тем мы понимаем, как тяжело вам, нашим красно-белым болельщикам, было все это время без футбола, нам очень не хватает вашей горячей поддержки, которая превращает любой гостевой матч для "Спартака" в домашний, мы тоже хотим, чтобы все ограничения поскорее были сняты и матчи проходили при полных трибунах, но пока это невозможно из-за пандемии, борьба с которой еще не закончена. Просим вас пока воздержаться от поездок в города на выездные матчи с участием нашей команды и соблюдать предписания, установленные регламентом".

Матч 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги "Арсенал" - "Спартак" проходит в эти минуты в Туле. В турнирной таблице "Арсенал" и "Спартак" занимают соответственно седьмое и восьмое места, набрав по 28 очков.