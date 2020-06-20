Рапопорт: "Екатеринбург-Арена" была гостеприимна к зрителям матча "Урал" - "Рубин"

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. "Екатеринбург-Арена" проявила гостеприимность в отношении болельщиков и участников матча 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги между "Уралом" и казанским "Рубином". Такое мнение ТАСС высказал министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

"Рубин" в субботу обыграл "Урал" со счетом 2:1. На "Екатеринбург-Арене" присутствовало 3,5 тыс. зрителей, что соответствует максимальной квоте - 10% от вместимости стадиона.

"Мне кажется, мы были гостеприимны и в отношении команд, и в отношении болельщиков. Делали все необходимое, в соответствии с регламентом премьер-лиги и рекомендациями Роспотребнадзора. Болельщики находились на трибунах и в масках, и в перчатках", - сказал Рапопорт.

"Мы присутствовали на матче вместе с Азатом Кадыровым (первый заместитель министра спорта РФ - прим. ТАСС), он родом из Казани. Думаю, первый блин не получился комом - матч состоялся, люди уходят домой довольными. Будет день - будет пища, и будут другие условия для болельщиков", - добавил он.

Сезон-2019/20 был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. Матчи чемпионата России возобновились 19 июня, они проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности.