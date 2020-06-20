Президент "Урала" считает, что футболистам не хватило игровых кондиций в матче с "Рубином"

МОСКВА, 20 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболистам "Урала" в матче Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Рубином" не хватило игровых кондиций, во многом из-за отсутствия товарищеских матчей перед возобновлением сезона. Об этом ТАСС рассказал президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

"Урал" дома уступи в матче 23-го тура "Рубину" со счетом 1:2, несмотря на удаление у гостей во втором тайме.

"Рубин" провел три-четыре товарищеские игры, а нам было не с кем играть. В нашем регионе ни одной команды нет, полететь куда-то, нас никто не позвал, - сказал Иванов. - Даже "Тамбов" находится в центре, ему проще подъехать куда-то, а мы самая дальняя команда в премьер-лиге. Мы играем с "Тюменью", "Челябинском", но они все распущены, и у нас не хватило игровых кондиций, если бы они были, то мы бы не отпустили соперника".

"Урал" забил в первом тайме два гола, один из которых был не засчитан из-за офсайда после использования главным арбитром системы видеоассистента рефери (VAR). "У вратаря там был [Эрик] Бикфалви: как он мог убежать, он никому не мешал. Андрей [Панюков] забил, гол не засчитывают. Мне говорят VAR отменил гол, что они его так долго смотрят", - отметил руководитель клуба.

"Соперник переломил игру, но первые 30 минут мы не видели соперника на поле. Однако "Рубин" оказался более готов к этому матчу, может мы в немного неравных условиях оказались. Однако проиграли мы сами", - добавил он.