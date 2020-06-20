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Футбол в России

"Спартак" обыграл "Арсенал" и прервал серию из трех поражений в очных встречах в РПЛ

Первый гол за "Спартак" забил форвард Александр Соболев, присоединившийся к клубу зимой
Описание
© Станислав Красильников/ТАСС

ТУЛА, 20 июня. /ТАСС/. Московский "Спартак" на выезде обыграл тульский "Арсенал" со счетом 3:2 в матче 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Арсенал" в Туле.

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В составе "Спартака" забили Александр Соболев (45-я минута), Николай Рассказов (66-я минута) и Эсекьель Понсе (79), у "Арсенала" отличился Евгений Луценко (90+4), Данил Лесовой (90+9). Лесовой не реализовал пенальти (отбил вратарь "Спартака" Александр Максименко), но оказался первым на добивании.

Для 23-летнего Соболева этот гол стал первым за столичный клуб в официальных матчах и 11-м в текущем сезоне. Он делит вторую строчку в списке лучших бомбардиров лиги с нападающим "Ростова" Элдором Шомуродовым, лидирует форвард петербургского "Зенита" Артем Дзюба (13 голов). Соболев перешел из самарских "Крыльев Советов" в "Спартак" в январе 2020 года на правах аренды, впоследствии "Спартак" выкупил права на нападающего, форвард провел за столичный клуб пять официальных матчей (четыре в чемпионате и один в Кубке России).

В рамках тура проходит акция "Спасибо врачам", на трибунах были развернуты баннеры со словами благодарности. На 20-й минуте встреча была приостановлена, участники матча и зрители аплодисментами поблагодарили медработников. Обязанности главного тренера "Спартака" в матче исполнял ассистент Доменико Тедеско Андреас Хинкель. Тедеско был дисквалифицирован на один матч из-за перебора желтых карточек. Также матч пропустил тренер "Арсенала" Игорь Семшов, который был дисквалифицирован на три матча по итогам 20-го тура против "Сочи" за использование ненормативной лексики.

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"Спартак" прервал серию из трех поражений тульской команде, в предыдущий раз красно-белые победили "Арсенал" 1 декабря 2017 года (1:0). Всего клубы провели десять очных матчей, в которых команды одержали по пять побед. Московский клуб занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 31 очко, "Арсенал" идет восьмым, в активе клуба 28 очков. В следующем туре "Спартак" 27 июня примет "Уфу", "Арсенал" в этот же день на выезде встретится с "Ростовом".

Сезон-2019/20 РПЛ был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса после 22 туров из 30. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит22155244-1050
2Локомотив22125532-2541
3Краснодар22118336-2241
4Ростов23115740-4438
5ЦСКА22106629-2236
6Спартак23941027-2531
7Динамо2286820-2530
8Арсенал23841127-3028
9Сочи23761036-2927
10Уфа2269716-1927
11Рубин2368914-2326
12Урал23671027-4325
13Тамбов22741126-2725
14Ахмат23581020-3123
15Оренбург22651126-3623
16Крылья Советов23641324-3322

 

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