"Спартак" обыграл "Арсенал" и прервал серию из трех поражений в очных встречах в РПЛ

ТУЛА, 20 июня. /ТАСС/. Московский "Спартак" на выезде обыграл тульский "Арсенал" со счетом 3:2 в матче 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Арсенал" в Туле.

В составе "Спартака" забили Александр Соболев (45-я минута), Николай Рассказов (66-я минута) и Эсекьель Понсе (79), у "Арсенала" отличился Евгений Луценко (90+4), Данил Лесовой (90+9). Лесовой не реализовал пенальти (отбил вратарь "Спартака" Александр Максименко), но оказался первым на добивании.

Для 23-летнего Соболева этот гол стал первым за столичный клуб в официальных матчах и 11-м в текущем сезоне. Он делит вторую строчку в списке лучших бомбардиров лиги с нападающим "Ростова" Элдором Шомуродовым, лидирует форвард петербургского "Зенита" Артем Дзюба (13 голов). Соболев перешел из самарских "Крыльев Советов" в "Спартак" в январе 2020 года на правах аренды, впоследствии "Спартак" выкупил права на нападающего, форвард провел за столичный клуб пять официальных матчей (четыре в чемпионате и один в Кубке России).

В рамках тура проходит акция "Спасибо врачам", на трибунах были развернуты баннеры со словами благодарности. На 20-й минуте встреча была приостановлена, участники матча и зрители аплодисментами поблагодарили медработников. Обязанности главного тренера "Спартака" в матче исполнял ассистент Доменико Тедеско Андреас Хинкель. Тедеско был дисквалифицирован на один матч из-за перебора желтых карточек. Также матч пропустил тренер "Арсенала" Игорь Семшов, который был дисквалифицирован на три матча по итогам 20-го тура против "Сочи" за использование ненормативной лексики.