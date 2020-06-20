Тренер Нурмагомедова не планирует лететь на "Бойцовский остров"

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес не планирует лететь на "Бойцовский остров". Об этом специалист сообщил ТАСС.

На "Бойцовском острове" в июле в Абу-Даби выступят двоюродный брат чемпиона UFC Умар Нурмагомедов и член команды Нурмагомедова Тагир Уланбеков.

"Примерно в те же сроки я буду готовить Дэниэля Кормье к бою со Стипе Миочичем. Абу-Даби далеко от США, плюс есть карантин. Я пока не общался с Хабибом на эту тему, но это маловероятно", - сказал Мендес.