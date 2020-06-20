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Летние олимпийские виды спорта

Умер первый тренер легкоатлетки Дарьи Клишиной Юрий Кириллов

Причины смерти специалиста не сообщаются

ТАСС, 20 июня. Заслуженный тренер России по легкой атлетике Юрий Кириллов умер на 80-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Причины смерти специалиста не сообщаются.

"В 2016 году Юрий Кириллов стал первым и единственным в Тверской области заслуженным тренером России по легкой атлетике. Тремя годами ранее ему было присвоено звание заслуженного работника физической культуры Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Кириллов за свою карьеру подготовил 17 мастеров спорта СССР и России, среди которых серебряный призер чемпионата мира и двукратная чемпионка Европы в помещении Дарья Клишина.

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Летние олимпийские виды спорта
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