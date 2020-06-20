Умер первый тренер легкоатлетки Дарьи Клишиной Юрий Кириллов

ТАСС, 20 июня. Заслуженный тренер России по легкой атлетике Юрий Кириллов умер на 80-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Причины смерти специалиста не сообщаются.

"В 2016 году Юрий Кириллов стал первым и единственным в Тверской области заслуженным тренером России по легкой атлетике. Тремя годами ранее ему было присвоено звание заслуженного работника физической культуры Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Кириллов за свою карьеру подготовил 17 мастеров спорта СССР и России, среди которых серебряный призер чемпионата мира и двукратная чемпионка Европы в помещении Дарья Клишина.