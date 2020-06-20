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Летние олимпийские виды спорта

Умер президент European Athletics Свен-Арне Хансен

Отмечается, что в последнее время у него были проблемы со здоровьем

ТАСС, 20 июня. Глава Европейской легкоатлетической ассоциации (European Athletics) норвежец Свен-Арне Хансен умер на 75-м году жизни. Об этом сообщает газета Dagbladet со ссылкой на семью Хансена.

Отмечается, что в последнее время у Хансена были проблемы со здоровьем.

В марте пресс-служба European Athletics сообщила, что Хансен перенес инсульт, тогда же ему сделали тест на коронавирусную инфекцию, который дал отрицательный результат.

Хансен возглавлял European Athletics с 2015 года. Ранее он являлся президентом Норвежской легкоатлетической ассоциации (2003-2015).

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