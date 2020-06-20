Ассистент тренера ФК "Спартак" сравнил готовность команды после пандемии и межсезонья

В субботу "Спартак" победил в гостях тульский "Арсенал" со счетом 3:2 в 23-м туре Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Для красно-белых этот матч стал первым после возобновления сезона в РПЛ. Обязанности главного тренера исполнял Хинкель, так как Тедеско отбывает дисквалификацию.

"Всего можно было ожидать после такой паузы, - сказал Хинкель. - Абсолютно не похоже на то, что происходит после обычного межсезонья. Мы не знали, как мы будем смотреться, как будет смотреться соперник, на руку сыграло, что забили первыми. Если помните, в первом круге "Арсенал" забил нам такой же гол".

"После 3:0 перестал сомневаться в победе, - добавил специалист. - Да, 3:0 было бы приятнее, но победа - есть победа, к тому же игра была на 6 очков. Все было хорошо до травмы Гуса Тила, результатом в целом довольны, с хорошим настроением готовимся к следующему матчу".

Хинкель отметил, что по ходу встречи не контактировал с главным тренером красно-белых. "С Тедеско во время матча никак не контактировал дистанционно, поскольку правила это запрещают, - сказал он. - И мы не стали нарушать правила, рисковать".

Также Хинкель добавил, что Тил, который получил повреждение в концовке встречи, вероятно, столкнулся с мышечной травмой.