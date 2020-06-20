Джикия: футболисты "Спартака" готовы оплатить возможные штрафы задержанных болельщиков

ТУЛА, 20 июня. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" готовы оплатить штрафы болельщиков, задержанных после возбуждения уголовного дела о хулиганстве. Об этом журналистам сказал капитан клуба Георгий Джикия.

"Спартак" обыграл "Арсенал" и прервал серию из трех поражений в очных встречах в РПЛ

В субботу стало известно, что столичная полиция возбудила дело о хулиганстве после перекрытия проезжей части и поджогов файеров футбольными фанатами около стадиона "Открытие-Арена" на северо-западе Москвы в пятницу.

"Решение по уголовному делу в отношении болельщиков "Спартака" - это бред. Если будут какие-то штрафы, то возьмем их на себя, компенсируем. Огромное спасибо болельщикам, которые устроили такую поддержку", - сказал Джикия, отметив, что узнал об уголовном преследовании от журналистов.

Матч 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги "Арсенал" - "Спартак" прошел в Туле, столичный клуб победил со счетом 3:2. Московский клуб занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 31 очко, "Арсенал" идет восьмым, в активе клуба 28 очков. В следующем туре "Спартак" 27 июня примет "Уфу", "Арсенал" в этот же день на выезде встретится с "Ростовом".