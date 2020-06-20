Регбисты "Енисея-СТМ" победили "Богатырей" в первом туре чемпионата России

ТАСС, 20 июня. Красноярский "Енисей-СТМ" победил в гостях краснодарских "Богатырей" со счетом 35:3 в матче первого тура Лига ставок - чемпионата России по регби. Встреча прошла в Краснодаре.

У красноярской команды попытки занесли Никита Чурашов, Алексей Щербань, Дмитрий Герасимов и Виталий Немцев, еще восемь очков набрал Рамиль Гайсин, одна реализация на счету Чурашова. В составе "Богатырей" три очка набрал Сергей Янчий.

Чемпионат России должен был стартовать в конце апреля, однако начало первенства было отложено из-за пандемии коронавируса. Турнир проводится с соблюдением мер безопасности, на матчах могут присутствовать не более 10% болельщиков от общей вместимости арены, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции.

Регулярный чемпионат продлится до 28 августа. В турнире участвуют 10 клубов, каждая команда проведет по девять матчей, борьбу за медали в плей-офф продолжат шесть команд, две лучшие получат прямые путевки в полуфинал. Полуфиналы и финал чемпионата России пройдут в формате серии до двух побед и состоятся в апреле и мае 2021 года.