Джикия: футболисты "Спартака" хорошо чувствовали себя в первом матче РПЛ после перерыва

В субботу "Спартак" победил в гостях тульский "Арсенал" со счетом 3:2 в 23-м туре РПЛ.

ТУЛА, 20 июня. /ТАСС/. Футболисты московского футбольного клуба "Спартак" хорошо чувствовали себя в матче 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским "Арсеналом", ставшим первым для обеих команд после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Об этом на пресс-конференции сообщил капитан красно-белых Георгий Джикия.

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"Концовка, с одной стороны, испортила, с другой - результат держит в тонусе, не будет никакой эйфории, мол, обыграли 3:0, - сказал Джикия. - Настроение хорошее, все-таки победили, взяли три очка. После игры все отметили, что хорошо себя чувствовали, несмотря на большой перерыв".

"В начале специально играли вторым номером, на контратаках, - добавил защитник. - Все-таки Тула - тяжелый соперник. Пытались играть через Александра Соболева, слава богу, все получилось, после пропущенного мяча "Арсенал" раскрылся, в итоге тактика оправдала себя".

В компенсированное время в ворота ""Спартака" был назначен пенальти. "В моменте с пенальти не понял, что произошло, - отметил Джикия. - Но уже привык к таким моментом с участием "Спартака", но не хочу судейство комментировать, самое главное - победа".