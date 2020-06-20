Дюков выразил надежду на сознательность болельщиков при посещении матчей РПЛ

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) надеется на сознательность болельщиков при посещении матчей Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) и соблюдение ими социальной дистанции. Об этом заявил президент РФС Александр Дюков, комментарий которого предоставлен ТАСС службой коммуникаций союза.

Сезон в РПЛ, приостановленный на три месяца из-за пандемии коронавируса, был возобновлен 19 июня. На первом этапе посещение матчей разрешено болельщикам, их число ограничено 10% от вместимости стадионов.

"Когда в конце апреля мы проводили внутреннюю дискуссию в Российском футбольном союзе и Российской премьер-лиге, сторонников возобновления чемпионата было немного, - сказал Дюков. - Но прошло несколько недель, и уже никто не сомневается, что нужно было принять именно такое решение. Что касается возобновления матчей с участием 10% зрителей, то, как мы помним, совсем недавно были вопросы и об этом. Но сейчас противников проведения матчей со зрителями практически не осталось".

"Кто должен бороться с нарушениями социальной дистанции болельщиками? Конечно, соблюдение социальной дистанции 1,5-2 метра - очень важное требование, которое нужно соблюдать. Мы видим, что есть нарушения, но радует, что они не носят массовый характер. Мы рассчитываем на ответственное поведение болельщиков, их сознательность", - отметил президент РФС.