Дюков выразил надежду на сознательность болельщиков при посещении матчей РПЛ

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) надеется на сознательность болельщиков при посещении матчей Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) и соблюдение ими социальной дистанции. Об этом заявил президент РФС Александр Дюков, комментарий которого предоставлен ТАСС службой коммуникаций союза.
Сезон в РПЛ, приостановленный на три месяца из-за пандемии коронавируса, был возобновлен 19 июня. На первом этапе посещение матчей разрешено болельщикам, их число ограничено 10% от вместимости стадионов.
"Когда в конце апреля мы проводили внутреннюю дискуссию в Российском футбольном союзе и Российской премьер-лиге, сторонников возобновления чемпионата было немного, - сказал Дюков. - Но прошло несколько недель, и уже никто не сомневается, что нужно было принять именно такое решение. Что касается возобновления матчей с участием 10% зрителей, то, как мы помним, совсем недавно были вопросы и об этом. Но сейчас противников проведения матчей со зрителями практически не осталось".
"Кто должен бороться с нарушениями социальной дистанции болельщиками? Конечно, соблюдение социальной дистанции 1,5-2 метра - очень важное требование, которое нужно соблюдать. Мы видим, что есть нарушения, но радует, что они не носят массовый характер. Мы рассчитываем на ответственное поведение болельщиков, их сознательность", - отметил президент РФС.
Дюков подчеркнул, что если нарушения со стороны болельщиков продолжатся, возможность проводить игры в таком формате может исчезнуть. "Все прекрасно понимают, что мы получили право проводить матчи со зрителями, но если нарушения будут продолжаться, то мы можем лишиться такой возможности. Более того, если матчи будут проводиться с выполнением всех требований, если регламент обеспечения безопасности и предписания Роспотребнадзора будут соблюдаться, то с улучшением эпидемиологической ситуации в стране у нас есть шансы очень скоро увеличить количество болельщиков на трибунах", - добавил глава РФС.