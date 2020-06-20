Майгуров выдвинут кандидатом на пост президента Союза биатлонистов России

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Член правления Союза биатлонистов России (СБР), трехкратный чемпион мира Виктор Майгуров выдвинут на пост президента организации от Федерации биатлона Московской области (ФБМО). Об этом сообщает пресс-служба ФБМО.

Также сообщается, что первый вице-президент СБР Алексей Нуждов выдвинут кандидатом в состав правления организации. Нуждов также является президентов ФМБО.

Выборы главы СБР должны пройти 11 июля в Москве. Действующим президентом организации является четырехкратный чемпион мира, депутат Госдумы Владимир Драчев, он был избран на четырехлетний срок в мае 2018 года. Решение провести внеочередную конференцию было принято большинством членов правления СБР в апреле. Это произошло по причине разногласий, которые возникли у них с Драчевым по вопросу формирования тренерского штаба сборной России на новый сезон.