"Тамбов" не получал информацию о заболевшем коронавирусом футболисте "Уфы"

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Футбольный клуб "Тамбов" пока не был уведомлен о наличии в составе "Уфы" инфицированного коронавирусом игрока и настраивается на матч Тинькофф - Российской премьер-лиги с этим соперником. Об этом ТАСС рассказал президент "Тамбова" Арсен Габуев.

Ранее СМИ сообщили о том, что один из игроков "Уфы" был инфицирован. Матч команд запланирован на воскресенье в Уфе.

"То, что мы играть будем, это однозначно. Мы не владеем стопроцентной информацией по этому вопросу - она для нас пока закрыта, - сказал Габуев. - Если есть заболевший, команда будет вынуждена уйти на карантин, так же как в ситуации с "Ростовом", но нас пока не уведомили об этом. Мы эти новости пока знаем из СМИ, так что мы настраиваемся на матч".

"У нас завтра очень важная игра, остальные околофутбольные слухи нам не важны", - добавил он.

"Сочи" в пятницу дома разгромил "Ростов" в матче РПЛ со счетом 10:1. "Ростов" не смог сыграть основным или молодежным составом, так как в среду в клубе были зафиксированы шесть случаев заражения коронавирусом, команда и тренеры ушли на карантин.