Мостовой: исход матча "Арсенала" и "Спартака" решили индивидуальные ошибки туляков

"Спартак" в субботу на выезде обыграл тульский "Арсенал" со счетом 3:2 в матче 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Игра была немного обманчивая - сначала счет стал 3:0, но "Спартак" не сказать, что переигрывал хозяев по всем статьям - "Арсенал" где-то имел больше подходов, возможностей, больше владел мячом, - сказал Мостовой. - "Спартак" же воспользовался индивидуальными ошибками "Арсенала", забив первый, второй, третий голы. Счет 3:2 в данном случае говорит о том, что в каких-то моментах "Спартак" активнее действовал, а Тула растеряннее оборонялась, все было как-то скомкано - одного рисунка выделить не могу".

Мостовой подчеркнул, что в данном случае на первый план выходит состояние команд: "Оно у всех непонятное - вчера мы смотрели на игру "Крыльев Советов", они в первом тайме играли нормально, во втором развалились. Сегодня в первом тайме ЦСКА и "Зенита" счет 0:3. Я еще месяц назад, когда возобновлялся чемпионат Германии, сказал - ребята, будьте готовы к тому, что сейчас будет происходить невозможное, будет много неожиданных матчей и результатов".

"Посмотрите, что происходит в чемпионате Англии, где проигрывает "Арсенал", или на чемпионат Германии, где команда выигрывает на выезде 4:1, а потом приезжает домой и проигрывает 0:3. Состояние у всех разное, но в этой ситуации оказались все - она одинакова для всех, но один занимался эти два месяца, другой ничего не делал. Команды узнали про рестарт чемпионата, и за две недели им нужно было набирать кондиции, а сыгранность, а тактика? Выигрывают те команды, у которых больше классных футболистов", - резюмировал Мостовой.