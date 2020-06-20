Дубль Малкома помог "Зениту" разгромить ЦСКА в матче РПЛ

Голами отметились Бранислав Иванович (2-я минута), который забил первый мяч "Зенита" в гостевых встречах с ЦСКА с 2015 года (в последний раз "Зенит" забивал армейцам на выезде 12 сентября 2015 года, матч завершился со счетом 2:2), Малком (9, 45) и Себастьян Дриусси (90+4, с пенальти). На 89-й минуте прямую красную карточку получил центральный защитник армейцев Вадим Карпов. Лучшим игроком матча признан Иванович, Малком забил второй и третий голы в составе "Зенита", "Зенит" произвел пять замен.

Футболисты "Зенита" вышли на предматчевое построение в майках с фотографиями погибших петербургских медицинских сотрудников. На 21-й минуте встреча была приостановлена, все участники матча аплодисментами выразили благодарность врачам, которые борются с коронавирусной инфекцией. Фотографии врачей демонстрировались на табло стадиона, на трибунах был размещен баннер с надписью "Спасибо врачам".

"Зенит" победил ЦСКА в гостях впервые с 1 ноября 2014 года, ЦСКА потерпел крупнейшее поражение дома в матче с "Зенитом", ранее армейцы проигрывали дома с разницей не более двух мячей. Крупнейшую победу над ЦСКА "Зенит" одержал в домашнем матче чемпионата России 2001 года (6:1). Армейцы потерпели крупнейшее поражение в чемпионате за последние девять лет, в последний раз ЦСКА проигрывал в чемпионате России с разницей в четыре мяча 10 сентября 2011 года, уступив в домашнем матче против "Динамо" (0:4). "Зенит" не проигрывает в чемпионате 12 матчей подряд, в последний раз петербуржцы на выезде уступили московскому "Локомотиву" 28 сентября 2019 года (0:1).

Благодаря победе петербургский клуб, который набрал 53 очка, упрочил лидерство в чемпионате, увеличив отрыв от ближайших преследователей, "Локомотива" и "Краснодара", до 12 очков. "Локомотив" в воскресенье примет "Оренбург", "Краснодар" - московское "Динамо". Армейцы занимают пятое место с 36 очками. В следующем туре ЦСКА 27 июня сыграет в гостях с московским "Динамо", а "Зенит" днем ранее примет самарские "Крылья Советов".

Сезон-2019/20 РПЛ был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса после 22 туров из 30. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.

Ход матча

Матч на "ВЭБ-Арене" стал пятым из восьми в первом после приостановки из-за пандемии коронавируса туре чемпионата России. Болельщики начали стягиваться к стадиону за несколько часов и, чтобы укрыться от дождя, разместились под крышей у входа на VIP-трибуну и магазина с фанатской атрибутикой. В таких условиях о соблюдении социальной дистанции в 1,5-2 метра не могло быть и речи. О мерах предосторожности болельщикам неоднократно напоминали стюарды и представители правоохранительных органов, однако прислушивались к их рекомендациям далеко не все.

Как и на других стадионах, проверка температуры у болельщиков приводила к скоплениям людей у входных групп. Тем любителям футбола, которые пришли на игру без масок и перчаток, ЦСКА выдавал их перед входом на территорию стадиона. Уже после выхода на трибуны большинство болельщиков стали занимать специально отмеченные места, соблюдая тем самым социальную дистанцию.