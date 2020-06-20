Семак: футболисты "Зенита" заслуженно победили ЦСКА в матче РПЛ

В субботу "Зенит" на выезде разгромил ЦСКА со счетом 4:0. Голами отметились Бранислав Иванович (2-я минута), Малком (9, 45) и Себастьян Дриусси (90+4, с пенальти).

"Мы ставку на быстрый гол не делали, нам важно забивать и не пропускать. Хорошо играли и, думаю, заслуженно победили. Футбол тем и интересен, что он неожиданный, после быстрых голов ЦСКА был вынужден раскрываться, мы этим пользовались. Малком, как и вся команда, не сыграл на 100% своих возможностей, он действовал полезно, сыграл очень прилично, но были моменты, где можно было более четко распорядиться мячом", - сказал Семак на пресс-конференции.

"Хорошо играли, создавали много моментов, конечно, победили во многом благодаря тому, что удачно дебют сложился. А потом удалось быстро убегать в атаку, сложно говорить, лучше физически смотрелись сегодня или хуже, чем ЦСКА. Моментами смотрелись хуже, в целом считаю выглядели неплохо. Здесь еще важен психологический фактор, а не физика", - отметил тренер в эфире телеканала "Матч ТВ".

Также Семак выразил благодарность врачам, которые борются с коронавирусной инфекцией: "35 врачей умерло. Это трагедия большая. Докторам приходится работать круглосуточно вдали от дома ради спасения жизней. За это им большое спасибо".

Благодаря победе петербургский клуб, который набрал 53 очка, упрочил лидерство в чемпионате, увеличив отрыв от ближайших преследователей, "Локомотива" и "Краснодара", до 12 очков.