Грамотно и практично. "Спартак" победил "Арсенал" после возобновления РПЛ

ТАСС, 20 июня. Московский футбольный клуб "Спартак" одержал победу над тульским "Арсеналом" в гостевом матче 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), которая возобновилась после вызванной пандемией коронавируса паузы. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу москвичей. Длительный перерыв позволил футболистам обеих команд подлечить травмы, накопленные на протяжении сезона. Лишь полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев, перенесший коронавирус, был, вероятно, не на 100% готов. Но тренерский штаб красно-белых поставил его в старт.

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"Бакаев вышел сегодня после болезни. Сегодняшнее решение о его выходе в стартовом составе далось нелегко. Конкуренция высокая, но он выполнил установку", - сказал ассистент главного тренера "Спартака" Андреас Хинкель после окончания встречи. Наставник красно-белых Доменико Тедеско пропускал матч из-за дисквалификации. Так что можно сказать, что обе команды были готовы. И с первых минут начали это доказывать. Отсутствие позиционной борьбы и обилия сквозных проходов на дриблинге не должно смущать - необходимо делать поправку на игровой план тренеров, а он с высокой долей вероятности выстроен с учетом минимизации возможных повреждений. Поэтому, как бы парадоксально это не звучало, главным в таких ситуациях становится не количество затраченных усилий, а умение грамотно рассчитать силы на весь отрезок и извлекать пользу из каждого момента. Фактически этот тезис - главный секрет победы и в обычных условиях, без пагубного коронавирусного влияния. Однако именно сейчас у него просто нет альтернативы. Когда физические кондиции не позволяют давить, побеждает тот, кто готов приносить результат при минимуме касаний. Именно это болельщики - и допустимые 10% на домашнем стадионе "Арсенала", и у телеэкранов - могли наблюдать в субботу от "Спартака". Длинные передачи, резкие контратаки и компактность в обороне красно-белые демонстрировали и в первом тайме, когда туляки действовали заметно активнее. К перерыву москвичи уже вели в счете - постарался Александр Соболев, для которого этот гол стал первым за "Спартак". А во второй половине инициатива окончательно перешла к гостям. Результат держит в тонусе Вытянув из соперника силы в начале, во втором тайме "Спартак" стал еще агрессивнее, но при этом не изменяя изначальному плану на игру. Контратаки гостей превратились в настоящий кошмар для обороны хозяев - из тех, когда хочешь проснуться, но не можешь. К середине тайма Айртон получает мяч на фланге, убегает к штрафной, навешивает на дальнюю штангу, где головой подачу замыкает и удваивает счет Николай Рассказов - прямо скажем, не самый сильный игрок на втором этаже. Нехорошие вещи иногда случаются, и сегодня они, казалось, происходили исключительно у ворот Егора Шамова.

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Стоит отметить, что тренерский штаб "Спартака" даже без Тедеско чрезвычайно гибко и не менее чрезвычайно интересно реагировал на изменения в счете. Хинкель с помощниками тасовали схемы, делая их все более и более… атакующими. Практически все пять замен (нововведение на оставшуюся часть РПЛ) "Спартак" сделал с прицелом на усиление передней линии, и если это не смелость, то что вообще такое смелость в порой чересчур оборонительном чемпионате России? На 79-й минуте Джордан Ларссон, начавший встречу в старте, убежал в очередную контратаку, разобрался с двумя защитниками и выдал мастерский пас внешней стороной стопы на одиноко стоящего в расстрельной позиции Эсекьеля Понсе. У того была возможность и разбежаться, и прицелиться, и даже выбрать из нескольких точек в воротах. Он решил бить в "девятку", а голкипер - что с него на сегодня хватит. "Спартак" летел к разгромной победе даже в концовке, хотя многие специалисты после возобновления РПЛ предрекали скудные скорости и большое количество брака. Справедливости ради, мелкие ошибки у обеих команд были, и это вполне объяснимо - все-таки слишком уж много времени без мяча и ухоженной зеленой травы. Но были и крупные. Уже в добавленное время защита москвичей оставила Евгения Луценко на подаче углового, а Александр Максименко в первый раз вытащил мяч из сетки собственных ворот. А затем Андрей Ещенко нарушил правила в собственной штрафной, Максименко справился с ударом Даниила Лесового с пенальти, но тот был быстрее на добивании. Вот так идеальный со всех точек зрения матч "Спартака" буквально за пару минут обзавелся ложкой дегтя. Которая, справедливости ради, все равно не должна слишком уж сильно испортить впечатления от грамотной и тактически выверенной игры красно-белых в столь тяжелых условиях. "Концовка, с одной стороны, испортила, с другой - результат держит в тонусе, не будет никакой эйфории, мол, обыграли 3:0, - сказал в беседе с журналистами защитник и капитан "Спартака" Георгий Джикия. - Настроение хорошее, все-таки победили, взяли три очка. После игры все отметили, что хорошо себя чувствовали, несмотря на большой перерыв". "В такой ситуации все возможно" Хинкель в послематчевой пресс-конференции отметил работу своих подопечных, но в то же время посетовал на травму полузащитника Гуса Тила, полученную им в самом конце матча. "После 3:0 перестал сомневаться в победе, - сказал специалист. - Да, 3:0 было бы приятнее, но победа - есть победа, к тому же игра была на 6 очков, все было хорошо до травмы Гуса Тила, результатом в целом довольны, с хорошим настроением готовимся к следующему матчу".

Также тренер обратил внимание на непредсказуемый характер встречи из-за фактора длительного перерыва. "Всего можно было ожидать после такой паузы, - сказал Хинкель. - Абсолютно не похоже на то, что происходит после обычного межсезонья. Мы не знали, как мы будем смотреться, как будет смотреться соперник, на руку сыграло, что забили первыми, если помните, в первом круге "Арсенал" забил нам такой же гол". Превосходная тактическая подготовка тренерского штаба "Спартака" к матчу с туляками волей-неволей заставляла задумываться, а не было ли коммуникации между отбывавшим дисквалификацию Тедеско и помощниками по ходу встречи. Однако Хинкель развеял все сомнения - командой в Туле руководил только он. "С Тедеско во время матча никак не контактировал дистанционно, поскольку правила это запрещают, - сказал тренер. - И мы не стали нарушать правила, рисковать". Главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко заявил, что его команда была готова к тому, что "Спартак" будет играть от обороны. "В первом тайме нам не хватило голов, надо было забивать в ряде моментов, мы играли до конца, не бросили, это уже неплохо, - сказал он. - Мы готовились к тому, что соперник будет играть на контратаках. Голы мы пропустили из-за своих ошибок". Согласен с Черевченко и ветеран "Спартака" Александр Мостовой. "Спартак" не сказать, что переигрывал хозяев по всем статьям - "Арсенал" где-то имел больше подходов, возможностей, больше владел мячом, "Спартак" же воспользовался индивидуальными ошибками "Арсенала", забив первый, второй, третий голы, - сказал он в беседе с ТАСС. - Счет 3:2 в данном случае говорит о том, что в каких-то моментах "Спартак" активнее действовал, а Тула растеряннее оборонялась, все было как-то скомкано - одного рисунка выделить не могу". Благодаря этой победе "Спартак" прервал серию из трех поражений тульской команде, в предыдущий раз красно-белые победили "Арсенал" 1 декабря 2017 года (1:0). В турнирной таблице чемпионата России московский клуб занимает шестое место, набрав 31 очко, "Арсенал" идет восьмым, в активе клуба 28 очков. В следующем туре "Спартак" 27 июня примет "Уфу", "Арсенал" в этот же день на выезде встретится с "Ростовом".