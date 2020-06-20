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Футбол в России

Газзаев: игроки "Зенита" превосходили ЦСКА в каждом эпизоде матча

В субботу ЦСКА уступил "Зениту" в 23-м туре со счетом 0:4

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Футболисты петербургского "Зенита" превосходили московский ЦСКА в каждом игровом эпизоде матча Тинькофф - Российской премьер-лиги. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер армейцев, председатель комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев.

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В субботу ЦСКА уступил "Зениту" в 23-м туре со счетом 0:4.

"Сегодня практически в каждом эпизоде "Зенит" превосходил ЦСКА, у ЦСКА с первой минуты были большие провалы в обороне, не было целостной игры, что-то получалось, но эпизодами. Да, я переживаю и болею за ЦСКА, верю в команду, но что касается сегодняшнего матча, то истина дороже. Сейчас идут важнейшие матчи: следующий матч играть с "Динамо", потом со "Спартаком", времени на раскачку нет".

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Благодаря победе петербургский клуб, который набрал 53 очка, упрочил лидерство в чемпионате, увеличив отрыв от ближайших преследователей, "Локомотива" и "Краснодара", до 12 очков.

"Думаю, что "Зенит" надо поздравить, он все ближе и ближе к чемпионству, и сегодня мы видели абсолютное превосходство "Зенита" над ЦСКА, команда играла абсолютно уверенно. ЦСКА что-то пытался сделать, но, к сожалению, ничего хорошего мы не увидели. После такого длительного пропуска мне кажется, "Зенит" выглядел лучше и функционально, и тактически, сегодня была его абсолютно заслуженная победа, с чем его и поздравляю. Если ЦСКА хочет попасть в зону Лиги чемпионов, в оставшееся время команде нужно показывать максимальный результат", - отметил он.

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