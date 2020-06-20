Газзаев: игроки "Зенита" превосходили ЦСКА в каждом эпизоде матча

"Сегодня практически в каждом эпизоде "Зенит" превосходил ЦСКА, у ЦСКА с первой минуты были большие провалы в обороне, не было целостной игры, что-то получалось, но эпизодами. Да, я переживаю и болею за ЦСКА, верю в команду, но что касается сегодняшнего матча, то истина дороже. Сейчас идут важнейшие матчи: следующий матч играть с "Динамо", потом со "Спартаком", времени на раскачку нет".

Благодаря победе петербургский клуб, который набрал 53 очка, упрочил лидерство в чемпионате, увеличив отрыв от ближайших преследователей, "Локомотива" и "Краснодара", до 12 очков.

"Думаю, что "Зенит" надо поздравить, он все ближе и ближе к чемпионству, и сегодня мы видели абсолютное превосходство "Зенита" над ЦСКА, команда играла абсолютно уверенно. ЦСКА что-то пытался сделать, но, к сожалению, ничего хорошего мы не увидели. После такого длительного пропуска мне кажется, "Зенит" выглядел лучше и функционально, и тактически, сегодня была его абсолютно заслуженная победа, с чем его и поздравляю. Если ЦСКА хочет попасть в зону Лиги чемпионов, в оставшееся время команде нужно показывать максимальный результат", - отметил он.